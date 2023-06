„S takovým vyjadřováním a názory dnes nemáme šanci.“ Lidovecký hejtman se omluvil za spolustraníky

Poslaneckou sněmovnou včera v prvním čtení prošel návrh na uzákonění manželství stejnopohlavních párů. Ten se nyní bude řešit na příslušných výborech, které na projednání mají 120 dnů. K debatě by se tak poslanci mohli vrátit na podzim.

Po včerejšku však ve veřejném prostoru rezonují výroky, které někteří zákonodárci při rozpravě pronesli.

„Tisíce let trvá manželství jako svazek muže a ženy. Bylo to za otrokářství, bylo to za feudalismu. Bylo to tak za komunismu i nacismu,“ řekl v diskuzi například nový šéf lidoveckých poslanců Aleš Dufek.

„U nás na jihu Čech je hovězí hovězí a kuřecí je kuřecí. Všechno má prostě svůj název. Manželství je svazek muže a ženy,“ přisadil si na plénu další lidovecký zákonodárce Šimon Heller.

Jeho spolustranička Pavla Golasowská zase pronesla, že „každý muž, i homosexuální, si může vzít za manželku ženu. Diskriminace neexistuje.“

Po konci rozpravy se za slova některých lidovců omluvil Jan Grolich, jediný hejtman této strany.

Cítím, že za některé výroky “mých kolegů” je potřeba se omluvit. Omlouvám se. — Jan Grolich (@JanGrolich) June 29, 2023

Za tato slova jej – a některé další lidovce – na Twitteru poslankyně Starostů Barbora Urbanová označila za „budoucnost strany“. Tato slova však jihomoravský hejtman odmítl.

„Nemůžeme být budoucností strany, když budeme mít takové spolustraníky… To nemá budoucnost,“ napsal Grolich.

V rozhovoru se ptáme:

Proč se rozhodl omluvit za výroky svých kolegů,

zda zvažuje odchod ze strany,

jak by o manželství pro všechny ve Sněmovně hlasoval,

zda cítí neshody uvnitř lidovců.

Včera jste se na Twitteru za některé své kolegy omlouval. Proč jste cítil potřebu to udělat?

Neměl jsem prostor sledovat celou sněmovní debatu, dostávaly se ke mně jenom některé úryvky, výroky. Ale prostě jsem to takto cítil. Nebudu tu označovat konkrétní lidi a jejich konkrétní výroky a dělat nějakou hitparádu blbých výroků, to určitě ne.

Následně jste pak i kritizoval své spolustraníky, když jste uvedl, že nemůžete – vy osobně – „být budoucností strany, když budete mít takové spolustraníky“. Zajímalo by mě, co si z toho vyložit? Někdo to jistě může číst tak, že zvažujete odchod ze strany.

To vůbec ne. Jen jsem vnímal včerejší atmosféru a diskuzi. Chápu, že jsou třeba někteří proti manželství pro všechny…

…jak byste o něm hlasoval vy?

Já sám nevím, jak bych hlasoval. Nevím to.

Ale za mě stačí