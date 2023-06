Indiana Jones a masomlýnek času

Nový film Indiana Jones a nástroj osudu je typickým projevem snahy udržet při životě nějakou známou značku, intelektuální vlastnictví. Nedá se říci, že by byl vysloveně katastrofální, ale kdyby neexistoval, svět by o nic nepřišel. A snaha omladit hlavního představitele a vůbec popírat čas může vést k tomu, že si divák o to silněji uvědomí neodvratnost jeho plynutí.