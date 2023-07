Letní brigáda mého života: Jak mě práce v restauraci na švýcarsko-francouzsko-německém pomezí dostala tam, kde jsem dnes

Každý jsme zažili moment, zážitek nebo rovnou celé období, ke kterým se zpětně vracíme a hodnotíme je jako svým způsobem zásadní, obohacující či zlomové. Pro mě jsou takovými určitě čtyři letní sezony na francouzském venkově, kde jsem se nejprve ocitla téměř náhodou a později se tam velmi ráda vracela.

Nejde vlastně o nic výjimečného, co by se výrazně vymykalo – do zahraničí za sezonní prací odjíždí spousta lidí a mnozí na ni stejně jako já následně rádi vzpomínají. V mém životě ale tyto letní měsíce sehrály až klíčovou roli. Daly mi mnoho cenných lekcí, ale i setkání a zážitků, a tím mi podstatně změnily život.

Přemýšlím, jak v textu zprostředkovat tolik zkušeností, vjemů a poznatků, ve většině případů každodenních zážitků z rané dospělosti, které jsou leckdy obyčejné, anebo dokonce banální. Možná právě v tom spočívá krása horkých venkovských měsíců, které jsem na jihu vinařské oblasti Alsasko na hranici se Švýcarskem trávila.

Touto vzpomínkou bych ráda poděkovala všem zúčastněným, ale také vyslovila vděčnost za okolnosti, které mně ve výsledku pomohly dostat se tam, kde jsem dnes a kde jsem spokojená. Člověka mohou formovat i z vnějšího pohledu zdánlivé banality. Tedy i práce ve francouzské vesnické restauraci může formovat redaktorku českých novin.

Když se dnes – už trochu s časovým odstupem – ohlédnu za čtyřmi sezonami, které jsem v oné malé pohraniční vesničce na trojmezí Francie, Švýcarska a Německa zažila a které dohromady vydají za téměř rok práce v gastronomii, jako první se mi vybaví téměř neustávající