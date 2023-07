Válečná stezka: Jak souvisí Orichiv, Lvov a kazetová munice a co místo pozvánky dá Ukrajině Vilnius

Válečná stezka je úterní formou newsletteru Pointa N. Má nadčasovou podobu a zasazujeme v ní do kontextu hlavní události, které válečné dění v současnosti ovlivňují. Na týdenní bázi se doplňuje s denním přehledem nesoucím název Vývoj bojů.

Věnujeme se i neotřelým úhlům pohledu, možným dalším scénářům vývoje či technice v centru pozornosti. Každý týden přinášíme tip na sbírku či projekt, jímž lze napadené Ukrajině pomoci.

Nejdůležitější dění

Stále to jde pomalu: Na jižních úsecích fronty Ukrajinci dál postupují, ovšem pomalu. I tak nicméně za pět týdnů osvobodili stejně velké území, jako Rusové předtím dobyli za půl roku, uvádí ISW. Dobrou představu dávají grafiky od účtu War_Mapper.

Zajímavě vypadá nový postup ukrajinských sil na nejvýchodnějším směru u Bachmutu, kde se jim podařilo postoupit severně od města Soledar (viz zde). Kdyby tento průnik pokračoval, mohli by se Ukrajinci dostat do zad ruským silám bránícím se severně od Bachmutu. Podle posledních zpráv se linie fronty přiblížila ze 4,5 na tři kilometry od okraje Soledaru.

Útoky na ukrajinská města: 43 zraněných, z toho 12 dětí, při ruském útoku na Pervomajskij v Charkovské oblasti. Deset mrtvých a 42 zraněných včetně tří dětí, při ruském útoku ve Lvově (šest set kilometrů od ruských hranic, sedm set kilometrů od bojů na frontě). Osm mrtvých a třináct zraněných při ruském útoku v Lymanu. Sedm mrtvých při ruském útoku na Orichiv, kde střela zasáhla centrum výdeje humanitární pomoci.

Orichiv nedávno před útokem navštívili kolegové z Aktuálně.cz; fotograf Jakub Plíhal po útoku na město zveřejnil tuto fotogalerii zachycující podobu místa, než ho Rusové vybombardovali.

Je nutné předpokládat, že tyto útoky budou pokračovat, dokud bude