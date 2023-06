Snyder: Deset ponaučení z Prigožinovy vzpoury

Zaprvé. Putin není oblíbený. Všechny průzkumy veřejného mínění, které máme k dispozici, se provádějí v prostředí, kde je jeho moc považována za víceméně nevyhnutelnou a kde člověk špatnou odpovědí na otázku může potenciálně riskovat. Ale když Putinova moc pominula, například když město Rostov na Donu obsadila skupina Vagner, nikomu to podle všeho nevadilo. Někteří Rusové zareagovali na Prigožinovu vzpouru nadšeně, většina působila apaticky. V žádném ruském městě však nikdo spontánně nevyjadřoval Putinovi osobní podporu, natož aby někdo kvůli jeho režimu podstoupil nějaké osobní riziko.

To nadšení podle mě svědčí o tom, že někteří Rusové by si klidně nechali vládnout jiným vykořisťovatelským režimem. Apatie naznačuje, že většina Rusů v tuto chvíli prostě považuje za samozřejmé, že jim bude vládnout gangster s nejvíc zbraněmi, a bude prostě dál žít svůj každodenní život bez ohledu na to, co bude ten gangster zač.

Zadruhé. Prigožin byl pro Putina hrozbou, protože