Studio N: Odhalujeme, jak Nejedlý lobboval za Rusko

Deník N odhalil tajemství nikdy nezveřejněného životopisu Martina Nejedlého. Podařilo se nám odhalit kontakty, se kterými se Zemanův muž seznámil, když přijel do Moskvy. Co tam dělal? Jak dlouho ho platil Lukoil? A co vše ovlivňoval na Pražském hradě? Filip Titlbach se ptá investigativní reportérky Deníku N Zdislavy Pokorné.