Rodina, kostel a politika. Zemědělství převzal chovatel tří ovcí přezdívaný Hardy

Nástup lidovce Marka Výborného na post ministra zemědělství je v jistém smyslu výjimečný. Teprve podruhé za posledních více než třicet let totiž jednu z nejvyšších politických funkcí v zemi získává syn bývalého ministra.

V české politice sice existují rodinné klany, nicméně není běžné, že by se příbuzní dostávali do vlády. To se od roku 1989 podařilo jen Jiřímu Dienstbierovi (ministr zahraničí) a jeho stejnojmennému synovi, který v kabinetu Bohuslava Sobotky vedl rezort pro lidská práva a rovné příležitosti.

Lidovec Miloslav Výborný byl v druhé polovině 90. let ministrem obrany (a poté i ministrem bez portfeje) ve vládě Václava Klause. Se synem jej spojuje mimo jiné to, že úřad přebíral v situaci, kdy o něm mnoho nevěděl.

Život Marka Výborného ve zkratce vystihují tři pilíře: kostel, rodina a politika.

„Nechybí mu intelektuální zázemí, je z právnické rodiny, ale přitom je bytostně spjatý se svým regionem. Je zakotvený i ve víře, v hudbě, ale nejsou mu cizí ani praktické záležitosti – žehlí, vaří a chová ovce. V mnohém je typický pro náš lidovecký profil, protože není zaměřený jen jedním směrem,“ popisuje svého kolegu někdejší předseda strany Pavel Bělobrádek.

Výborného cesta do nejvyšší politiky začala volbami v roce 2017, kdy se stal poslancem za Pardubický kraj. Veřejně angažovaný však byl už mnoho let předtím jako ředitel gymnázia Mozartova v Pardubicích, jako aktivní člen České křesťanské akademie nebo jako spolupořadatel festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje.

Angažuje se také v pěveckém sboru Vlastislav v Heřmanově Městci, odkud pochází, kde dodnes žije a kde je od roku 2006 zastupitelem. Jako mnozí jiní lidovci tedy začínal v komunální politice.

Ve volbách do krajského zastupitelstva se mu zpočátku nedařilo. To ovšem změnil rok 2012. Jako lidovec na kandidátce Koalice pro Pardubický kraj se z původně 20. místa vyhoupl díky preferenčním hlasům na třetí pozici.

O dva roky později na podzim 2014 se dostal do širšího povědomí veřejnosti, když na protest proti vulgaritám tehdejšího prezidenta Miloše Zemana