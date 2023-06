„Děláte skvělou práci, ale…“ Pavlova návštěva segregované školy je signálem, že politici mají najít odvahu

Malá tělocvična základní školy byla na začátku prezidentovy návštěvy naplněna téměř až po okraj. Děti zřejmě z upřímného nadšení tleskaly, když za nimi dorazila hlava státu, které se mohly zeptat na cokoliv. „Jak se člověk stane prezidentem?“ ptá se jeden ze žáků. Dalšího zajímá, jestli se s prezidentem může vyfotit. Jiný jen zjišťuje, jak se hlavě státu dnes daří.

Nakonec mají všichni nejen fotku, ale také podpis na novém portrétu. Dalo by se říct, že je to šťastná náhoda, když si Pavel jako první zastávku na své pražské návštěvě vybral právě jejich školu. Jenže náhoda to rozhodně nebyla.

ZŠ Cimburkova sídlící ve stejnojmenné ulici na Žižkově je segregovaná škola. Většinu žáků zde tvoří Romové, podle různých odhadů je to více než 70 procent. Velkou část z nich přitom netvoří místní, děti sem dojíždějí z různých částí Prahy. Často s argumentem, že pro ně vzdělávání „mezi svými“ bude lepší.

Je to jedna z ukázek systémového problému, kterým trpí české školství a také společnost. Výsledek dlouhodobé praxe, kterou místní radnice v lepším případě neumějí řešit, v horším případě záměrně udržují. A i když se odborníci shodují, že podobná praxe je špatná, situace se nemění. „Cimburačka“ je důkazem.

„Škola Cimburkova odvádí skvělou práci,“ vysvětloval prezident důvody, proč si vybral právě tuto školu. Následovalo však velké ale.