Rusko je země bez zákona. Východní Evropě musí Západ víc naslouchat, říká britský velvyslanec

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Zda britský král Karel III. v dohledné době navštíví Česko.

Co přinesla londýnská Konference o obnově Ukrajiny.

Proč by západní země měly více naslouchat těm východoevropským.

Jak se velvyslanec zapojí do Prague Pride.

Jaké vztahy má s českými vládními i opozičními politiky.

Jaké schody k prezidentovi by rád postavil.

Co britská ambasáda dělá pro to, aby se neopakovaly výtržnosti anglických fanoušků.

Jste tu stále „novej“?

Už asi ne, musíme to přestat používat. (smích) Pro Prahu už jsme s tím (kampaní na sociálních sítích #jsemtunovej, pozn. red.) přestali, ale stále jsem ještě na mnoha místech Česka nebyl.

Která to jsou?

Mám dlouhý seznam míst a doporučení od lidí. Byl jsem v Ostravě, Brně, Liberci, zbytek země mě ale teprve čeká. Je to jedna z věcí, které mě na té práci baví, dává mi to záminku k cestování. Kdybych zůstal pouze v hlavním městě, neuvidím celý obraz země, takže musím být stále v pohybu.

Je škoda, když turisté přijedou jen do Prahy a nepoznají víc. Ale Praha je krásná, takže chápu, proč tu zůstávají.

Změní se tedy vaše komunikace na sociálních sítích, když už tu nejste „novej“? Nepotřebujete nový hashtag?

Ano, asi budeme potřebovat něco nového. Ale byl to vážně pěkný způsob, jak sdělit, že mám zájem dozvědět se víc o místě, kam jsem přišel, a že jsem z něj nadšený. Reakce lidí byly velmi pozitivní.

Kdo s tím nápadem přišel? Dostal jste z Británie pokyny, jak na sociálních sítích komunikovat?

Mám velké štěstí, že na ambasádě máme skvělý tým a velmi dobré české kolegy v komunikačním oddělení. Měl jsem představu a oni přišli s kampaní „jsem tu novej“. Jakmile jsem to viděl, uvědomil jsem si, že to je přesně to, co chci. Něco jednoduchého a zapamatovatelného, ale také trochu neformálního, aby to upoutalo pozornost lidí. Potěšilo mě, že to začali používat.

Jste tu necelý půlrok. Co byste označil za hlavní výsledky vaší práce za tu dobu?

Zaprvé opravdu vřelé uvítání. Cítil jsem, že od prvního dne jsme lidi skutečně oslovili, reagovali na to, co děláme, na tento otevřený přístup, zvědavost a nadšení. Odezva byla opravdu dobrá, přesně tak jsem to chtěl – aby Češi měli pocit, že se mnou mohou komunikovat a něco mi poradit. Mám teď před sebou hromady knih, filmů, hudby a míst k navštívení.

Měli jsme také několik opravdu