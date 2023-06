Nevidím důvod, proč by křesťané měli bojovat proti manželství pro všechny, říká kněz Petráček

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Je manželství pro všechny křesťanské?

Měla by se Aliance pro rodinu podílet na politickém rozhodování?

Jak církev zareagovala na Petráčkův podpis pod výzvu vládě?

A proč Bůh není pravičák?

Proč by Aliance pro rodinu neměla být součástí poradních orgánů ministerstev a dalších struktur státu, jak se píše v dopise, který jste podepsal?

Má to v zásadě dva důvody. Prvním je problematická kvalifikace. Na základě čeho by se měla tato organizace podílet na ovlivňování vládní politiky, být přímo zapojená? To není odborná organizace, která by sdružovala profesionály, nevypracovává věcné analýzy k postavení rodiny v současné společnosti. Sama se deklaruje jako lobbistická organizace, není za ní ocenění odborné veřejnosti a podobně. A kvalifikuje se jenom tím, že v těchto otázkách zastupuje konzervativní, křesťanský hlas. A to taky neodpovídá realitě, křesťané na to mají různé názory, často dost radikálně jiné.

A druhým důvodem je poslední rozhovor s předsedkyní Aliance paní Janou Jochovou. Tam celkem bez skrupulí přiznala, že manipulují s výzkumy a dezinterpretují odborné studie s tím, že to dělají všichni. A že je to vlastně normální. To mi přijde jako naprosto nepřijatelný přístup organizace, která chce mít vliv na uspořádání věcí.

A potom třeba její zlehčování volebního práva žen jako něčeho, co je postradatelné. A zároveň s tím deklarovala, že půjde proti státu v případě, že by prošlo manželství pro všechny. Což mi přijde nehorázné.

Aliance pro rodinu na sociálních sítích sdílela vaši výzvu vedle obrázků s prohlášením Okresního akčního výboru Národní fronty Praha, které schvaluje trest smrti pro Miladu Horákovou a další odsouzené politické vězně, a snímku z dobového tisku. Napsala k tomu „Svazáci to vždycky myslí dobře“. Viděl jste to?

Jsou tam ještě horší věci. Tahle hysterická, demagogická, nevěcná a manipulativní reakce mě jenom utvrzuje v tom, že to opravdu není organizace, která by měla prezentovat křesťany a konzervativní hlas na úrovni vládní politiky.

Co na to přirovnání říkáte?

Je naprosto nehorázné, co rozjel emeritní arcibiskup (Dominik, pozn. red.) Duka a další, tedy že tato výzva někoho umlčuje. Jde nám jen o to, aby (Aliance, pozn. red.) ztratila přímý vliv a podíl na spolupráci se státními orgány. Jejich působení v občanském prostoru vůbec nikdo nebrání, naopak, klidně ať si svoje názory prezentují – ale tak, jací skutečně jsou. To znamená ideologicky vyhraněná organizace, která prezentuje názory, ale není za ní nic skutečně odborného. A která není dostatečně kvalifikovaná na to, aby hrála roli odborné organizace.

Reakce Aliance je spíš emotivní, zveřejnila například i fotku seznamu všech signatářů dopisu včetně vás s popiskem: „Signatáři“ a emoji srpu a kladiva. Jak to čtete? Že jste spolu s dalšími signatáři a signatářkami⁠ příznivcem minulého režimu?

To vypovídá hlavně o nich. Skoro se mi ty reakce nechce komentovat. Ukazuje to, že jediné, co za nimi je, je vyhraněná představa světa, ideologie, kterou zaštiťují křesťanstvím. Ale i z těchto reakcí plyne, že toho z křesťanství moc nepochytili. A na to jsme právě chtěli upozornit.

Na svoje oponenty reagují touto dehonestací místo toho, aby na výhrady reagovali věcně a třeba ukázali, že opravdu mají průhledné financování, jaká je za nimi odborná činnost.

Šokovalo mě třeba, že paní Jochová