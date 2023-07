Rosatom v Česku definitivně skončil. Po jeho komunikační agentuře zůstaly dluhy

Ruská státní společnost Rosatom byla několik let jedním z favoritů soutěže na výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Firma masivně investovala do propagace a dařilo se jí dostávat do blízkosti místních politiků. Deník N například v minulosti popsal, jak Rosatom sponzoroval expedici Tatra kolem světa 2 a záštitu jí dal tehdejší ministr průmyslu Karel Havlíček. Ten byl přitom tehdy klíčovou osobou při přípravě jaderného tendru.

Po odhalení ruské role při výbuchu muničních skladů ve Vrběticích vláda Rosatom z tendru vyřadila. V Česku ale i nadále působil jako odštěpný závod maďarské pobočky, která se stala centrem jaderné společnosti ve střední Evropě.

Ačkoliv k výmazu české pobočky z obchodního rejstříku došlo oficiálně minulý týden, neaktivní byla již několik měsíců. „Pošta jim sem furt chodí, ale