Vývoj bojů (489. den): Jak se první útok Ukrajinců rozbil o miny

27. června

Vremivský výběžek přestává být výběžkem, Ukrajinci odřízli jeho vrchol. Ukrajinská ofenziva systematicky postupuje. Ministr obrany Oleksij Reznikov v úterý zopakoval, že to hlavní ještě ani nezačalo, a až začne, zaručeně si toho každý všimne.

Samozřejmě, k podobným prohlášením je třeba přistupovat opatrně, ale faktem je, že ukrajinské jednotky vytrvale nahlodávají ruskou obranu na více místech.

Ukázkou, jak může všeobecné vnímání bojů zaostávat za realitou, je osvobození Rivnopilu na takzvaném Vremivském výběžku ve směru na Mariupol (viz mapu níže).

Poprvé jsme o něm psali v pondělí, ale podle ukrajinských zdrojů Rusy z vesnice vytlačili o několik dní dříve. Začátkem týdne o tom armáda jen oficiálně informovala.

Na tomto směru se schyluje ke klíčové bitvě o Staromlynivku. Od Rivnopilu Ukrajinci dále útočí směrem na vesnici Pryjutne. Když se tam dostanou, Staromlynivka bude pod tlakem ze dvou stran – ze severu a ze západu. Ukrajinci jsou nyní od Mariupolu přes 80 kilometrů.

