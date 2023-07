Mynářův byznysový příběh ukazuje, že nejde o „obyčejného vlekaře“ z jihomoravských Osvětiman, nýbrž o byznysmena, který obchodoval s významnými nadnárodními korporacemi a vydělal stovky milionů korun. Jeho cestu na Hrad doprovázela řada vlivných i kontroverzních podnikatelů. Jedním z nich byl i olomoucký magnát Ivan Kyselý nebo byznysmen Radim Masný, který nyní pro Deník N tvrdí, že Mynáře používal v byznysu jako „stafáž“. „Nejsem inženýr ani nic, tudíž jsem v některých svých firmách nemohl vystupovat. Takže jsem si na to vždycky našel chytrého člověka a jedním z nich byl i Vráťa,“ říká Masný.

„Chytrý člověk Vráťa.“ Co předcházelo Mynářově cestě na Hrad a proč nedostal bezpečnostní prověrku

Poté co ke konci devadesátých let získal titul na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně, pustil se Vratislav Mynář do podnikání. Jeho klíčovým byznysovým partnerem a přítelem se stal brněnský podnikatel Vladimír Pavlík. Jedna z prvních firem, kterou vlastnili, byla O.L.G.A. s širokou škálou činností od nakládání s odpady přes dopravu až k provádění staveb, nebo společnost P.F.Invest, jejíž náplní byl marketing, zprostředkovatelská a reklamní činnost. Důležitým podnikem se ale pro Mynáře stal RCP – Recycling park, který se zabýval primárně odpadovým hospodářstvím.

Mynář se do něj dostal ve svých třiceti letech jako člen představenstva a akcionář skrze společnost P.F.Invest. Součástí společnosti RCP bylo dalších osm firem rozesetých po celé Moravě – šlo například o RCP Recycling trans a RCP Glass&Trading. O společnosti na přelomu milénia projevil zájem francouzský gigant Suez Environnement. Důležitý moment nastal v roce 2001, kdy firmu kupuje belgická společnost Européene de Services spadající pod francouzský Suez. RCP – Recycling park se pak přejmenovala na Sita Moravia.

Prodej pro Mynáře znamenal první výdělek, na který se odvolával, když si v roce 2014 kupoval vilu v pražských Strašnicích. Až tehdy poprvé zmínil, že prodej jim vydělal řádově stovky milionů korun. „Říkám, že jsem nebyl jediným společníkem, a nemohu takové věci uvádět, neboť je to součástí obchodního tajemství. Mohu pouze potvrdit, že řádově se prodej pohyboval ve stovkách milionů,“ řekl v roce 2015 pro Českou pozici.

Prodej RCP – Recycling park v letech 1992: Vznik společnosti RCP – Recycling park

1997: Novým spolumajitelem podniku se stává firma P.F.Invest, za níž stojí Vratislav Mynář

2001: Mynář firmu RCP – Recycling park s obchodními partnery prodává belgické společnosti Européene de Services, která spadá pod francouzskou společnost Suez Environnement.

2002: RCP – Recycling park mění jméno na Sita Moravia a v rámci České republiky je společnost zařazena do skupiny Sita CZ

2003: Vratislav Mynář opouští představenstvo Sita Moravia.

2014: Mynář jako kancléř KPR kupuje vilu ve Strašnicích za 5,5 milionu korun a tvrdí, že si na koupi vydělal právě díky prodeji RCP – Recycling park.

Po svém prvním velkém obchodu začal Mynář na počátku nového milénia mohutně investovat do nemovitostí. A to nejen v Osvětimanech, kde s tehdejší manželkou Kamilou začali budovat lyžařský areál, ale i v Praze, kde Mynář tehdy koupil dům pod Pražským hradem, na Jánském vršku. Objekt je dnes v majetku firmy VV invest, kterou z pozice šéfa správní rady vede – jak jinak než – Vladimír Pavlík.

Mezitím se Mynář podnikatelsky odklání od byznysu v odpadech. Začíná se soustředit na jiné podnikatelské aktivity. Na podzim roku 2003 se stává členem představenstva společnosti Chata Kopřivná, jejíž vlastník byl skrytý za seychelskou firmu zastoupenou Jessem Grantem Hesterem, který v tu dobu působil ve více než 1500 společnostech napříč státy. Tento muž podle Aktuálně.cz figuroval na seznamu takzvaných nastrčených jednatelů – měl tedy primárně za úkol skrýt skutečné vlastníky.

Kromě toho se Mynář po roce 2000 namotává do komplikovaného privatizačního případu bývalé Nové huti Ostrava (později známé jako ArcelorMittal Ostrava, dnes Liberty Ostrava), kde se stává minoritním akcionářem společnosti Petrcíle, která se o podíl v hutích přela se státem u soudu. Jeho účast v podniku ale nebyla náhoda. Dostal se tam totiž díky opavskému podnikateli Radimu Masnému, se kterým se seznámil zhruba v roce 2001.

„Jako bílého koně bych ho neoznačil“

„Byl to mladý kluk, inženýr, co dělal v odpadovém hospodářství. On tehdy setkání se mnou inicioval, protože potřeboval