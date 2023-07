Dvacet míst v Česku, kde je z rodin odebíráno nejvíce dětí. Unikátní analýza ukazuje na provázanost s exekucemi

Počet dětí žijících mimo vlastní rodinu podle zjištění Deníku N za posledních deset let stoupá. Nová analýza odhalila souvislost mezi počtem odebraných dětí a mírou exekucí v jednotlivých regionech. V místech, kde má exekuce dvakrát více obyvatel, než je průměr v celém Česku, vyrůstá ve státní péči dvojnásobek dětí. „Míra exekucí předpovídá umisťování dětí do státní péče s vysokou přesností. Skoro jako by šlo o přírodní zákon,“ zmiňuje analýza.