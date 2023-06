Gambleři stejně jezdí odjinud. Ekonomičtí poradci vlády kritizují otočku ministerstva u daně z hazardu

Členové Národní ekonomické rady vlády vyčítají ministerstvu financí velkou změnu u chystané úpravy rozdělování daně z hazardu. Původní varianta by podle nich snížila motivaci samospráv povolovat na svých územích hrací automaty, výnosy by se totiž více rozprostřely. Úprava je součástí vládního konsolidačního balíčku, o kterém ve středu jedná vláda.

Jihomoravská obec Chvalovice, ležící na hranici s Rakouskem, má jen 540 obyvatel. Její příjmy ale dosahují částek, které by jim mohlo závidět i menší město: loni se vyšplhaly na 270 milionů korun. Vesnice u hraničního přechodu Hatě za to vděčí především hazardu. Sídlí v ní totiž několik kasin, která tu odvádějí daň z hazardních her.

Chvalovice jsou v jejím výběru tuzemským rekordmanem. Průměrná česká obec na této dani loni v přepočtu na jednoho obyvatele inkasovala osmnáct tisíc korun. Pohraniční ves se svými kasiny tuto částku překonala více než