Kam v létě v Česku za uměním? Na návštěvníky se těší Kintera, Kmentová, Serrano i HR Giger

Prázdninové měsíce jsou jako stvořené na to schovat se před horkem do rozlehlých galerijních sálů. Ať už to znamená strávit celý den potulováním se po stálých expozicích pražské Národní galerie, rozsáhlými výstavami v pražském Centru současného umění Dox, nebo kratší výstavou o pár desítkách děl v regionech, české galerie a výstavní prostory rozhodně mají v létě co nabídnout.

Postkomunismus v Praze i v Gasku

Pražská Kunsthalle představila na začátku června novou výstavu Lost in the Moment that Follows, která je vůbec první rozsáhlou prezentací rumunské umělecké scény v Česku.

Desítky obrazů, soch a instalací ze sbírky zakladatele bienále současného umění Art Encounters v Temešváru Ovidia Șandora tu mapují tvorbu rumunských autorů a autorek od počátku 20. století po současnost.

Balkánské umění je k vidění také v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Expozice Was Ist Kunst? představuje tvorbu srbského umělce Dragoljuba „Raši“ Todosijeviće.

Jeho umění je angažovaným komentářem, ať už se jedná o starší díla ze 70. let, nebo aktuální tvorbu, v níž skrze historické symboly (jako je například hákový kříž) odkazuje k aktuálnímu světovému politickému dění.

Podobně jako některé pražské výstavní sály se i Galerie současného umění v Kutné Hoře zaměřuje v tomto období na postkomunistickou zemi. Výstava