Částečný součet: supravodivost při pokojové teplotě, těžká cesta vzorků z Marsu, laboratorní únik covidu po tisící prvé

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet připomene nejstaršího nobelistu, seznámí vás s nekonečným dlážděním, které je tvořeno jediným typem dlaždice, a přesto se jeho vzor nikde neopakuje… a pak se podíváme na Mars, už jsme tam dlouho nebyli.