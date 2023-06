Strategie Západu během Prigožinovy vzpoury: Hlavně ať si Putin nemyslí, že ji organizujeme my

Mnohé země v NATO, zejména Poláci a pobaltské státy, by byly rády, kdyby Vladimir Putin v úřadu skončil. Také americký prezident Joe Biden ho nazval válečným zločincem, který páchá genocidu. Loni v Polsku v projevu řekl, že „ten muž musí skončit“, což jeho poradci později vysvětlovali jako přeřeknutí, nikoli oficiální politiku USA. Západ se ale zároveň od začátku války proti Ukrajině obává, kdo by Putina nahradil a co by to znamenalo pro největší zemi na světě, která má tisíce jaderných zbraní. Bojí se, že Putinův pád povede k politické nestabilitě v Rusku, případně až k občanské válce či rozpadu země. V sobotu to pár hodin vypadalo, že tyto obavy se začaly naplňovat.