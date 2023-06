A co když sobotní události poskytly Putinovi v očích mnoha Rusů druhou šanci?

Komentář Michaela Romancova: Minulou sobotu se v Rusku něco stalo. Kdyby se jednalo o přírodní úkaz, tak bychom již touto dobou poměrně bezpečně věděli nejen, o co šlo, ale pravděpodobně i proč k tomu došlo. Měli bychom rámcovou představu o výši škod a sledovali bychom postup záchranných prací. Jenže v Rusku se nejednalo o přírodní úkaz, ale o dílo člověka. Dnešní pohled na to, co se vlastně událo a jaké to bude mít důsledky, se může zakrátko změnit. A možná i několikrát.

Rusko je nástupcem Sovětského svazu a ten, jak známo, byl zemí neomezených možností. V Rusku však posledních třiadvacet let uváděl cokoli zásadního do pohybu pouze jeden člověk. Vladimir Putin měl neomezené možnosti, všichni ostatní se drželi po jeho boku, respektive disciplinovaně zaujímali to místo v mocenské pyramidě, které jim bylo určeno. Tzv. „události soboty 24. června“ – zdá se, že se režim rozhodl právě pro toto oficiální označení – však tento obraz mohou změnit. Mohou, ale nemusí. Proč? Jednoduše proto, že zatím víme jen málo o obsahu toho, co se v sobotu stalo, a i to málo, co víme, už v Moskvě začínají upravovat dle svých potřeb.

TASS, který po celou sobotu poměrně rychle informoval o všem podstatném, má na svém webu sekci s názvem „Pokus o ozbrojenou vzpouru SVS (soukromá vojenská společnost) Vagner“. V části s názvem „Co je známo o Prigožinově pokusu zorganizovat vojenskou vzpouru“ stojí: „Večer 23. června se na kanálu Jevgenije Prigožina, zakladatele SVS Vagner, v síti Telegram objevilo několik zvukových záznamů, ve kterých tvrdil, že jeho jednotky byly zasaženy. Obvinil z toho ruské vojenské vedení. FSB proti němu zahájila trestní řízení za výzvu k ozbrojené vzpouře. Ráno 24. června ruský prezident Vladimir Putin v televizním projevu k Rusům, personálu ozbrojených sil RF a policistům nazval akce SVS ozbrojenou vzpourou a zradou. Večer téhož dne běloruský prezident Alexandr Lukašenko po dohodě s Putinem jednal s Prigožinem. V důsledku toho byl vypracován plán na deeskalaci situace.“

Rámcově tomu tak skutečně bylo, ale řada podstatných informací – zatím jsou všechny na webu TASS i jiných ruských médií dohledatelné – v tomto výčtu chybí. Například se tam nic nepíše o úspěšném vstupu vagnerovců do Rostova na Donu a následném pohybu na Voroněž a Moskvu; o tom, že Putin sice vystoupil, ale spíš než ráno to bylo dopoledne; že vagnerovcům zjevně nikdo – včetně ozbrojených složek režimu – dlouhou dobu jejich putování nijak nekomplikoval atd.

Vše však působí dojmem, že režim