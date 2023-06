Většina rodičů odmítá násilí. Pokud nejde o děti

Chystaná novela ministerstva spravedlnosti má do zákona zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí. Česko by se tak mohlo připojit k dalším 65 zemím, které to zakazují. V současné době podle výzkumu, který uskutečnila Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, sedmdesát procent rodičů využívání fyzických trestů ve výjimečných nebo závažných případech stále připouští.