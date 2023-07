„I naše slzy patří Číňanům.“ Zadlužená Zambie jako velká případová studie čínské moci v Africe

Ty dva malé chlapce ještě politika nezajímá. A ani ekonomika, když už jsme u toho; jediné hospodářství, které znají, je prasečí farma, kde vyrůstají. Čtyřletý klouček, o chlup mladší než jeho kamarád, má tu farmu v rodině – patří jeho otci. A jeho prarodiče, zkušení zemědělci, za ní cestovali přes deset tisíc kilometrů daleko; a ten malý ji třeba jednou zdědí.

A třeba také ne. Kde je psáno, že za patnáct či dvacet let nebude to prosperující hospodářství patřit spíš jeho kamarádovi? Teď si spolu ještě hrají a očividný rozdíl mezi nimi jim v tom nijak nebrání. Neruší je, že jeden má mnohem světlejší pleť než ten druhý a husté černé vlasy rovné místo stočených do kudrlin. Že jeden na svět kolem blýská bělmem v tmavém obličeji a druhý ten svět pozoruje zpod kožní řasy na víčkách.

Ale možná že až trochu povyrostou, začne je to rušit. Že se sem otec toho prvního přistěhoval zdaleka, a přitom mu to tu všechno patří. A že otec toho druhého, který se na zdejší půdě narodil, tady hospodaří jenom jako správce.

Možná že se mezi ty dva přece jen vklíní ekonomika a pak i politika. Že na ně dolehnou obavy, které často chodí ruku v ruce s předsudky. Prostředí, které dnes v Zambii panuje, tomu koktejlu náramně svědčí.

„Věří, že nás sem přivedl bůh“

O čínském vlivu v Africe se toho za několik posledních let napsalo hodně. Ale hlavní úlohu ve většině těch článků a odborných analýz mívají právě politika s ekonomikou. Běžní lidé, kteří v tom kontextu žijí, často vůbec nedostanou místo; v lepším případě na ně vyjde role komparzistů.

A přitom tady to za pohled pod makropovrch každopádně stojí. Chris Sing – otec malého Číňana, majitel prasečí farmy a jeden z