Odjedou do Běloruska s Prigožinem i jeho vagnerovci? Pokud ano, budou hrozbou i pro EU?

Když vagnerovci v sobotu jeli na Moskvu, vyjednávání mezi Kremlem a majitelem žoldnéřské skupiny Jevgenijem Prigožinem byla zamrzlá. Očekávalo se, že Prigožin z toho vyjde buď jako vítěz, nebo jako mrtvola. Nakonec to dopadlo úplně jinak. Do jednání se zapojil běloruský diktátor Alexandr Lukašenko a Prigožinovi prý opakovaně telefonoval (podle běloruského provládního propagandisty Vadima Gigina na sebe „okamžitě začali křičet takové vulgární věci, že by to každou matku rozplakalo“).

Prigožin prý dostal příslib azylu v Bělorusku. Pokud tam s ním přijedou i jeho žoldnéři, mohlo by to znamenat, že je budeme mít blíže k Evropské unii.

„Doufejme, že nebudou přesunuti přímo na naše hranice, protože jak je vidět, jsou totálně nekontrolovatelní,“ řekl Denníku N polský politolog z Centra pro východní studia a bývalý diplomat Kamil Kłysiński.

Jak dodala běloruská analytička Alena Kudzko, která vede Globsec Policy Institute, hrozba existuje, neboť Lukašenko by podle ní mohl vagnerovce využívat k