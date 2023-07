Dánské víno. Jakože fakt?

První vznikla na jihu Justkého poloostrova v roce 1995: „Víno jsem měl odjakživa rád a vždycky jsem přemýšlel, jestli bych ho třeba mohl dělat v Dánsku. A postupem času se ukázalo, že mohl,“ řekl Deníku N Sven Moesgaard, který řídí svou vinici i v 71 letech.

Sen stárnoucího muže

„Spousta lidí se mi ze začátku smála a říkala, že se mi úspěšné dánské víno nikdy nepovede, že na to nemáme podnebí a lidi to tu víc táhne k pivu,“ vyprávěl Moesgaard. V severských zemích je problém s počasím – někdy je zkrátka moc zima, jindy moc prší a jen málokdy se stane, že by bylo hodně slunce. Vinicím to ale nutně nevadí.

Když v devadesátých letech vinice Dons začínala, byla jediná v celém Dánsku. Pro ostatní, kteří chtěli vyrábět vlastní alkohol, tady byly spíše malé pivovary a v některých místech i palírny whisky. „Myslím ale, že jsem lidem ukázal, že je to možné, a dnes se objevuje víc a víc vinic. Stárnoucí muži mívají svůj sen o vinném sklípku čím dál častěji. Asi je to méně riskantní než jízda na motorce,“ zasmál se Moesgaard.

V současné době je v Dánsku