Konec lidstva na dohled? Co a proč říkají hlasatelé zkázy, kterou má přinést umělá inteligence

Hlasů, které varují, že umělá inteligence může vyhubit lidstvo, povážlivě přibývá. Přidávají se k nim i lidé se značnou odbornou autoritou. Není to nová situace. Apokalyptické vize jsou častým průvodním jevem vědeckého a technického pokroku, což sice nezaručuje, že jsou mylné i tentokrát, rozhodně jim to však ubírá na přesvědčivosti.

„Pokud někdo sestrojí příliš silnou umělou inteligenci, očekávám, že za současných okolností krátce poté zahyne každý příslušník lidského druhu a veškerý biologický život na Zemi,“ píše v eseji, kterou koncem března zveřejnil časopis Time, Eliezer Yudkowsky, asi nejznámější a rozhodně nejvýmluvnější „AI doomer“ – zastánce názoru, že pokročilá umělá inteligence nevyhnutelně znamená konec lidstva. Naše vyhlídky v případné obraně přirovnává k šancím bojovníků z jedenáctého století proti dnešní armádě.

Podle Yudkowského už brzy nevědomky vytvoříme AI, která nebude „dělat to, co chceme my, která nedbá ani o nás, ani o rozumný život jako takový. Dbát by o to v podstatě mohla, ale nejsme připraveni (ji k tomu přimět, pozn. red.) a v současné době ani nevíme, jak toho dosáhnout.“

Co tedy dělat? Yudkowsky vysvětluje, že nepodepsal výzvu k šestiměsíčnímu pozastavení vývoje velkých jazykových modelů, protože takové opatření je příliš bezzubé. Doporučuje radikální postup: „Vypněte všechny velké klastry GPU (počítačová centra, kde se zdokonalují nejvýkonnější umělé inteligence). Vypněte všechny velké projekty strojového učení. Stanovte strop pro to, kolik výpočetního výkonu smí kdo použít k učení AI, a v příštích letech ho snižujte, abyste kompenzovali efektivnější učicí algoritmy. Žádné výjimky pro vlády a armády.“ Datová centra, která by zákaz porušila, doporučuje „zničit leteckými údery“, protože i válka mezi velmocemi podle něj představuje menší existenční riziko než AI, která by se vymkla kontrole.

Kdo nesleduje dění kolem AI detailně, bude patrně mít Yudkowského za šílence nebo aspoň panikáře. Jenže jeho názory – hlásá je už řadu let, s nástupem systémů jako ChatGPT jen trochu přitvrdil – sdílejí už i lidé, u nichž lze předpokládat naprostou soudnost. CNN si nedávno dala zpracovat průzkum mezi řediteli velkých amerických společností od Coca-Coly po Walmart; 42 % z nich se domnívá, že umělá inteligence by mohla zničit lidstvo během nadcházejících pěti až deseti