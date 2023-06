České výtahy jsou bezpečné, obava lidí není namístě, říká expert v reakci na případ z Bulovky

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Mají výtahy v sobě pojistku proti přetížení?

V jakém stavu jsou výtahy v českých veřejných budovách?

Jaké kontroly musí provozovatelé výtahů provádět?

Médii proběhla zpráva, že v pražské nemocnici Bulovka spadl v neděli odpoledne výtah do výtahové šachty. Co to vlastně znamená?

Nevíme, co to znamená.

Co přesně to může znamenat?

Nevíme to. Viděl jsem jen fotografii, kde byla kabina výtahu stojící pod úrovní jakési stanice s otevřenými dveřmi. Ty byly samozřejmě otevřené kvůli vyproštění. Vedle jsem tam viděl nějaké záchranářské nosítko.

Nevíme o tom vůbec nic. Nevíme, jestli se jednalo o pád na dno šachty, nebo o nějakou úroveň; nevíme, jestli byly použity záchranné brzdy. Nevíme, jak dlouho ten výtah padal; jestli to bylo půl metru, tři čtvrtě, patra. To je pak velice těžké.

Co jste si řekl, když jste tu zprávu zaregistroval?

Podívejte se, já v téhle branži dělám 48 let, takže tyhle věci vždycky filtruju. Za těch 48 let jsem slyšel o řadě havárií, ale bylo jich minimálně. Když to spočítám, bylo jich 10 až 15, což je směšné číslo.

Samozřejmě jsem při svém působení slyšel i o haváriích, které se staly v zahraničí. Majoritní část všech těchto havárií se stala