Jourová: Lamentace, že za všechno může Putin, jsou alibi pro liberální demokraty

Co se v rozhovoru také dozvíte:

Může v Evropě skončit Twitter?

Jak má nová unijní regulace změnit sociální sítě a co přinese digitálním gigantům?

Proč si podle ní berou evropští liberální demokraté Putina jako alibi?

Jak přemýšlí o své budoucnosti a co chce dělat po odchodu z Komise?

A zůstane v hnutí ANO?

V Česku zarezonovala část vašeho vyjádření ohledně Twitteru –⁠ pokud tato sociální síť nebude dodržovat pravidla, která od srpna začínají platit pro velké platformy, mohla by mít problémy, v krajním případě může být i zakázána. Jak moc je to pravděpodobné?

Pravidla jsou od toho, aby se dodržovala. Po mnoha letech debat, jestli regulovat digitální prostor, jsme se rozhodli pro potřebnou a přiměřenou míru regulace. Když chce někdo na evropském trhu vydělávat, bude muset dodržovat pravidla.

V případě, že se tak dít nebude, může být taková firma sankcionována. Je na jejím rozhodnutí, jestli jí to stojí za to, aby pravidla prostě ignorovala. Z posledních vyjádření pana Elona Muska (vlastník Twitteru, pozn. red.) nemám pocit, že by to chtěl dělat.

Musk ve Francii řekl, že Twitter se novým pravidlům podřídí.

Nechci nic dopředu předjímat. Budeme kontrolovat, jak se dodržují pravidla, v principu mají za cíl zvýšit odpovědnost platforem. Nyní mají skutečně obrovskou moc a ta musí být doprovozena odpovědností. To, jestli někdo může zakázat fungování Twitteru, přesně popisuje legislativa, nařízení o digitálních službách. Při opakovaném nedodržování pravidel se může stát, že fungování platformy pozastaví soud. Není to tak, že by podobnou pravomoc měla Evropská komise.

Hodně jsem přemýšlela nad debatou, která se vedla v Česku a při níž někteří v této souvislosti odkazovali na cenzuru a komunistický režim. Musím říct, že po celá léta, co tady jsem a účastním se přípravy nových pravidel pro fungování sítí, odolávám tlakům z dvou extrémních stran.

Jedna volá po regulaci, zákazu, mazání obsahu, menší toleranci k politické nekorektnosti, ironii, satiře nebo nepohodlným názorům. Druhá strana zase říká, že do veřejné debaty se nemá sahat i za cenu toho, že se v digitálním prostoru šíří nenávist, podněcování násilí nebo – v některých státech trestné – popírání holokaustu.

To se bavíme o americkém přístupu ke svobodě slova?

Přesně tak. Celou dobu čelíme těmto dvěma tlakům a mně pomáhala zkušenost života v cenzuře. To je velice silná vakcína proti tomu, abyste sám nespustil proces, který by v cenzuru mohl vyústit. Svoboda slova je svatý grál. Musíme ale umět přiměřeně reagovat na jeho zneužívání.

Na sociálních sítích se šíří dezinformace, které nejsou ve velké většině případů nelegální, nicméně jsou škodlivé. Navrhli jsme tudíž, aby samy platformy umožnily ověřování obsahu –⁠ nikoli mazání, ale ověřování. Zásadní je, aby se jasně a tvrdě odlišovala ověřitelná fakta a lži. Na názory se sahat nesmí. To je koncept regulace, se kterou se pan Musk i další majitelé platforem musí srovnat.

Je to samozřejmě jiný přístup než ve Spojených státech, ale strávila jsem hodiny a hodiny debat s vlivnými kongresmany a také oni přemýšlejí, jak se vypořádat s obrovskou sílou platforem a vlivem sociálních sítí na volby a volební kampaně.

Pokud jde o nabíhající regulaci obecně, jak já jako uživatel poznám, že se něco mění? Jak se změní prostředí sociálních sítí?

V první řadě to prostředí nesmí sloužit k rozšiřování zločinu –⁠ to je dětská pornografie, teroristický obsah a nenávistné projevy, které mohou vyústit v násilí v reálném světě.

Existuje i další nelegální obsah, který se týká dezinformací, například šíření poplašných zpráv nebo schvalování válečné agrese. Jako uživatel si musím být vědom toho, že ani moje svoboda slova neumožňuje, abych produkovala obsah, který je zakázán zákonem.

Sociální sítě tedy mají vytvořit prostředí, kde budou postihovány věci, za které bych byl stíhán třeba v případě, že bych je vykřikoval na náměstí? Tedy je jejich zodpovědností, aby se tam takové věci nešířily?

Představte si třeba, že vám někdo na plot načmárá hákový kříž. Nejprve přijede policie a vyzve vás, ať to odstraníte. Což my děláme vůči platformám. Druhým krokem je, že se hledá pachatel. A tady sledujeme stejný princip.

Důležité ale je, že do regulace podobného typu vždy zabudováváme možnost uživatele bránit se proti rozhodnutí platformy. V nařízení o digitálních službách je možnost dát protest proti stažení obsahu a získat odpověď, proč se tak stalo. Samozřejmě je možné dát věc k soudu a já si dost slibuji, že budeme svědky celé řady řízení, které to upřesní například v oblasti nenávistných projevů, kde už to je trestný čin, a kde je to chráněno svobodou slova.

Takových soudních rozhodnutí máme už celou řadu. Když po platformách chci, aby obsah kvalitně moderovaly ve všech 24 oficiálních jazycích Evropské unie, zároveň chci, aby jim jejich právníci vysvětlili, jak to definují soudy v jednotlivých státech.

Když zmiňujete moderaci, není to věc, se kterou mohou mít sociální sítě z hlediska nákladů velký problém? Stížnosti českého uživatele sítí nyní vyřizuje bůhvíkdo, dost možná bez znalosti reálií a jazyka. Pokud se mají sítě proměnit na více moderované prostředí, nebude to pro ně neúměrně nákladné?

Nákladné to bude. Zástupcům velkých platforem při jednání říkám, že musejí hodně investovat. Dám vám k tomu příměr, možná trochu kulhající –⁠ když kamion jezdí po dálnici a ničí asfalt, také platí. Znečišťovatel v oblasti životního prostředí platí. Podobné pravidlo jsme zatím na digitální hráče neuplatňovali. Máme řadu negativních trendů právě z online prostředí, které ale v zásadě platí daňový poplatník.

Dám vám dva příklady. Říká se, že nejlepší obrana proti dezinformacím je vzdělaný člověk. Kdo platí vzdělání? Daňový poplatník. Nebo jde o moment, kdy digitální svět odčerpal reklamu z tradičních médií. Slyším volání po tom, ať se dávají soukromým médiím dotace z rozpočtu. S tím zásadně nesouhlasím, protože daňový poplatník už jednou zaplatil svými daty.

Chcete tedy po sítích, ať nesou následky negativ, která jsou s jejich fungováním spjatá? Tedy že je na nich, ať své prostředí vyčistí?

Celý jejich byznysmodel je postaven na algoritmu, který má za úkol co nejvíce prodat. Jak říká teorie Marshalla McLuhana, nejlépe prodávají kontroverze – násilí, sex a peníze. Chceme, ať