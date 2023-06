Pointa N: Prigožinův „puč“ jako víkendové povyražení

Dnešní dění pro vás shrnul a okomentoval Ondřej Štindl

Prigožin přinesl antiklimax

Jevgenij Prigožin nám zařídil trochu víc vzrušující víkend než obvykle. Podobně jako mnoho jiných jsem jeho značnou část strávil přilepený k monitoru, sledoval přesuny jednotek, měřil si vzdálenost mezi Rostovem, Voroněží a Moskvou, sbíral střípky vysvětlení pro tu podivuhodnou frašku a spekuloval o jejích možných dopadech.

Choval jsem se tedy podobně jako od začátku války na Ukrajině, jen o kus intenzivněji. A když to všechno skončilo a vyšumělo (alespoň na čas, dost možná nepříliš dlouhý), pocítil jsem drobný osten zklamání (a hned vzápětí se za něj zastyděl). Protože z diváckého hlediska bylo to vyšumění docela výrazný antiklimax. A přitom to ze začátku vypadalo na tak velké „vzrůšo“.

Osobnost člověka, který válku intenzivně sleduje, se totiž může jistým způsobem rozdvojit. Jedna z těch person je vzdálený účastník toho dění. Člověk, který silně vnímá, že se ho ta válka nějak týká, představuje pro něj i jeho blízké, pro jeho zemi potenciálně velkou hrozbu, která v příštích letech výrazně ovlivní život v Evropě, a tak dále. A z jeho hlediska byl ten víkendový „výlet“ vagnerovců na Voroněž a dál událost docela děsivá. Naznačil totiž možnost nějaké imploze Ruska a její případnou podobu, která by mohla přinést cosi podobného jako zhroucení té země na konci první světové války.

Jurodivý ruský spisovatel a filozof Vasilij Rozanov tehdejší revoluční zvrat popsal slovy: „Opilá bába šla a