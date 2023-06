Záhada den poté: Kde je Prigožin? Běžní Rusové čekali, kdo vyhraje. Nikoho nenapadlo bránit Putina, či podpořit vzbouřence

Vyšetřující správa tajné služby FSB nezastavila trestní stíhání oligarchy a majitele soukromé armády žoldáků vagnerovci Jevgenije Prigožina, jak mu to za to, že se svými bojovníky nepotáhne dál na Moskvu, slíbil běloruský lídr Alexandr Lukašenko. Tvrdí to ruský provládní list Kommersant.

Prigožin je podezřelý z organizace ozbrojeného povstání, které spadá pod paragraf 279 trestního zákoníku Ruské federace, a soud by ho mohl za mříže poslat až na dvacet let. Pokud se před něj ovšem někdy dostaví nebo bude předveden. Naposledy byl viděn a natočen v sobotu 24. června večer, když opouštěl štáb Jižního vojenského okruhu ruské armády v Rostově na Donu, který před tím jeho lidé bez boje obsadili.

Vagnerovce v Rostovu na Donu sice nevítaly davy, ale desítky lidí jim zamávat přišly. Stejně jako když město opouštěli. Návrat policie a Ruské národní gardy nikdo neoslavoval. Zdroj: Prigožin 2023, Telegram

Naopak na veřejnosti se konečně objevil jeden z hlavních aktérů povstání, který po celou dobu, po které drama s účastní ozbrojených sil trvalo, byl neznámo kde – Sergej Šojgu, ministr obrany Ruska, hlavní Prigožinův terč a důvod, proč se válečník vzbouřil.

Dnes ráno rezort obrany zveřejnil video, na kterém Šojgu údajně provádí inspekci první frontové linie. Na ruce generála, který ho doprovází, jsou hodinky, jejichž ciferník je ale ve videu rozmazán, aby nebylo možné zjistit, kdy byl záznam natočen. Dobře informované ruské kanály píší, že Šojgu