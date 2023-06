Jdu do vlády, oznámil jejímu šéfovi Kaczyński. Polsko má „nadpremiéra“, jehož agendou je vyhrát své straně volby

Komentář Petra Janyšky: Odešel z polské vlády někdo, uvolnilo se v ní nějaké místo, je nějaká agenda, kterou dosud ministři nepokrývali? Nikoliv. A přesto má Polsko od minulého týdne nového vicepremiéra. Proč? Aby vládní strana vyhrála podzimní volby. Nemá to nic společného s řízením státu, jde výlučně o zájmy jedné partaje a jednoho muže. Tím je Jarosław Kaczyński, skutečný vládce Polska, a ten se teď stal vicepremiérem. Jeho straně Právo a spravedlnost, PiS, začíná téct do bot a on si myslí, že když vstoupí do vlády a vezme věci do svých rukou, situaci zvrátí.

To on v zemi rozhoduje o všem politicky důležitém. Jmenování ministrem, ředitelem televize, rozhlasu, velkého polostátního podniku, předsedou Ústavního či Nejvyššího soudu, místem na volební kandidátce i obsazování postů na nižších úrovních se neobejde bez jeho posvěcení. Ví se, že on kdysi vymyslel kandidáta Andrzeje Dudu na prezidenta, že on mu udělal předvolební kampaň. Ví se, že on rozhoduje o hlavních rysech vládní politiky i o kampani své strany. Že zkrátka v dnešním Polsku se na centrální úrovni nestane nic, pokud on nehne malíčkem.

Za těch osm let, co je jeho strana u moci, neměl Jarosław Kaczyński – až na jedno krátké období – nikdy žádnou ústavní funkci, zemi řídí zpovzdálí jako šedá eminence. Všechna důležitá rozhodnutí týkající se chodu státu se konají u něj ve stranické centrále v Nowogrodzké ulici ve Varšavě. Tam za ním jezdí členové vlády i premiér, ředitel televize i generální prokurátor. Jelikož dosud neměl žádnou formální funkci kromě šéfa strany, nenesl za své činy ani žádnou právní zodpovědnost. Tu nesl prezident a vláda. On ne. Chytrá horákyně.

Do minulého týdne měla polská vláda čtyři vicepremiéry. Ti jako jeden muž složili ve stejný den své funkce a stali se řadovými ministry, aby přicházející Jaroslaw Kaczyński mohl národu ukázat, že jako jediný vicepremiér stojí nade všemi. O tom, zda nebo kdy vstoupí do vlády, nerozhodl ani premiér, ani prezident, ale pouze on. Prezident mu mohl při jmenování pouze