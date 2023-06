Studio N: Proč to Prigožin před Moskvou otočil

Vzbouřenci vedení Jevgenijem Prigožinem došli až do blízkosti Moskvy. Do sídla mocnáře zbývalo pouhých 330 kilometrů a nezdálo se, že by jim chyběly síly nebo munice. Přesto se otočili. Byli jsme svědky nejpodivnějšího pokusu o puč v novodobé historii Ruska. Proč to nakonec vagnerovci vzdali? A co teď udělá Putin? Filip Titlbach pokládá klíčové otázky válečné reportérce Deníku N Petře Procházkové.