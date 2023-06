Jak bude vypadat Výroční kniha Deníku N

V našem crowdfundingu se už blížíme hranici 40 % cílové částky a největší zájem je pochopitelně o výroční knihu Deníku N s podpisy redakce. Podepsaných kousků pro crowdfunding nachystáme jen 100, takže pokud o tuto verzi máte zájem, radíme neotálet.

Takto to bude vypadat. Pardon, takto to možná vypadat nebude 🙂 Protože tohle je zatím jen náhled pracovní verze obálky, kterou ještě trochu ladíme, dvorní grafička naší knižní Edice N Eva Škrovinová si hraje s různými motivy. Ale vnitřnosti knihy by se už vizuálně měnit neměly.

Knížka bude o něco větší, než je klasický formát Edice N, jak ho dobře znáte z našich dosavadních dvaceti titulů, aby velkorysejší rozměr podtrhl její reprezentativní podobu. (Ve stejné velikosti na podzim vydáme i knihu Pavla Kosatíka Česká inteligence 20. století, tu také můžete v našem crowdfundingu podpořit a objednat.)

Uvnitř najdete všechny titulní strany Deníku N od nultého čísla až po srpen 2023. V září půjde knížka do tiskárny a pokřtíme ji, doufejme, na naší narozeninové oslavě na konci října. V tu chvíli ji také začneme rozesílat na vaše adresy. Zdůrazňuji, že ji nebudeme posílat do běžné distribuce, takže jediný způsob, jak ji získat, bude přímo od nás.

Takto ucelený soubor titulních stran, sbírajících různá prestižní ocenění (novinářskou cenu získal Petr Polák, kreativní designerskou zase Lumír Kajnar – naši skvělí externí spolupracovníci), nabízí působivý přehled toho, čím jsme za uplynulých pět let museli projít. Od tandemu Zeman/Babiš přes dlouhé období pandemie a dvoje dramatické volby až po současná dramata spojená s ruskou agresí na Ukrajině.

Titulní strany jsou výsledkem invence nejen našeho grafického týmu (kromě již zmíněné Evy Škrovinové se na nich podílejí nebo podíleli interní grafici Tomáš Kunc, Karel Kadlec, Marcela Schneiberková, Petra Martinásková nebo Hana Petržílková, naši fotografové Gabriel Kuchta a Ludvík Hradilek nebo skvělí karikaturisté Shooty ze slovenského Enka a Jaz za Opráski sčeskí historie), ale také editorské party v čele se šéfredaktorem Pavlem Tomáškem a jeho zástupcem Lukášem Wernerem. Posledně zmíněný se také postará o editaci celé knihy, včetně popisků k vybraným titulním stranám, v nichž přiblíží příběhy jejich vzniku.

Titulní strany většinou musí být připraveny ve velké časové tísni – během několika málo hodin mezi polednem, kdy vzniká zadání, a podvečerní uzávěrkou. Přesto právě pod tímto tlakem dokážou přicházet výtečné, hravé, leckdy vtipné a hlavně výstižné nápady, díky nimž získá aktuální téma svůj památeční „plakát“. Právě tím se od ostatních začal odlišovat už slovenský Denník N. A my jsme hned od začátku věděli, že je to správná cesta i pro nás.

Kromě titulních stran (bude jich přes tisíc) do knížky chystáme i ohlédnutí zakladatelů a dobové materiály. Jako například první společná grafika českého a slovenského Enka…

… nebo úplně první oznámení o začátku příprav celého projektu. Všimněte si data, sice to byla trochu shoda okolností, ale v tom roce se nic nedělo náhodou. Bylo to přesně 5 let poté, co Andrej Babiš oznámil nákup mediálního domu Mafra. A dnes máme o dalších přesně 5 let víc…

A do toho dohledáváme fotografie a kolegyně a kolegové z redakce pátrají v paměti po zážitcích… Zkrátka dáme do toho všechno, co si taková enková kronika zaslouží. A věříme, že ji na konci října společně budeme držet v rukou.

Pokud o knížce uvažujete, pomůže nám, když si ji v crowdfundingu objednáte už teď, díky tomu budeme lépe vědět, kolik jich máme vyrobit.

A vybírat můžete i z dalších odměn:

vstup na naši Konferenci N: Jsme připraveni? (rýsuje se skvělá sestava hostů, ale o té zase příště);

(rýsuje se skvělá sestava hostů, ale o té zase příště); kniha Renaty Kalenské Orgány nepatří do nebe o transplantacích a osudech lidí, které potkaly;

o transplantacích a osudech lidí, které potkaly; kniha Pavla Kosatíka Česká inteligence 20. století ;

; grafika Petra Poláka Pocta novinařině ;

; novinářský Zápisník N za zvýhodněnou cenu;

za zvýhodněnou cenu; předplatné Deníku N za zvýhodněnou cenu;

předplatné Deníku N za opravdu hodně zvýhodněnou cenu na 5 let;

doživotní předplatné Deníku N včetně všech vydaných titulů Edice N;

zvýhodněný inzertní balíček v tištěném vydání;

anebo můžete na naši oslavu přispět svým darem. (Všem, kteří tak již učinili, velice děkujeme!)

Snažili jsme se, abyste měli z čeho vybírat a aby ta oslava stála za to.

Moc děkujeme za podporu.

Mějte se pěkně!

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství