Vyšetřování pro začátečníky aneb nejšílenější teorie, proč Prigožin vzdal pochod na Moskvu

Poté co Prigožin místo Šojgua a Gerasimova zabil naši sobotu, musela jsem se ujmout role vyšetřovatelky a začít pátrat, co to sakra bylo. Na rozdíl od detektivních filmů mi chyběla nástěnka, fotografie jednotlivých postav případu a nitky mezi nimi.

Když se během vyšetřování objeví nějaká teorie, je třeba ji zpracovat až do konce, aby ji nakonec bylo možné buď zavrhnout, nebo přijmout jako platnou. Rozhodla jsem se vám představit tu nejšílenější, která ukazuje buď genialitu, nebo neuvěřitelnou hloupost všech zúčastněných postav.

Rovnou bych chtěla poznamenat, že v tomto textu nebudu rozebírat ty spousty reakcí, rozpitvávat Putinovův projev a Prigožinovy hlasové zprávy. Bude tu jen jedna verze. Zda ji přijmete, či nikoli, je jen na vás.

Jakmile Prigožin vjel do Rostova na Donu, pomyslela jsem si: „Přece nemůže být tak troufalý, vždyť má jen 25 000 lidí. To bude na sto procent