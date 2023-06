Kdo zradil Prigožina? A co teď udělá Putin, který toho prohrál nejvíc? Odpovídáme na klíčové otázky

Analýza: Došli do místa, odkud jim do centra ruské říše a sídla mocnáře zbývalo 330 kilometrů. Nezdálo se, že by jim chyběly síly nebo munice. Přesto se najednou otočili a vrátili se do svých ležení. Nikdo zatím nevysvětlil, co akce žoldnéřské armády známé jako vagnerovci měla znamenat. Pokusíme se odpovědět alespoň na několik nejzásadnějších otázek.