Nastal Putinův soumrak bohů, i když Prigožinův pochod na Moskvu skončil

Komentář Michaela Žantovského: Putin varoval před opakujícími se momenty v ruské historii, kdy vnější konflikt přerostl ve vnitřní svár. Něco ale zatajil. Nebo si to možná ani neuvědomuje. Nad tím, co probíhající události včetně Prigožinovy „revolty“ znamenají pro současného vládce Kremlu, pro Rusko i pro nás, se zamýšlí zahraničněpolitický poradce prezidenta Petra Pavla.

Necelých čtyřiadvacet hodin od vypuknutí nejnovější fáze krvavého ruského dramatu dospívali mnozí analytici, včetně tohoto autora, k závěru, který se prvoplánově nabízel. Mezinárodní dobrodruh Prigožin, který se postavil jen s několika tisíci svých žoldnéřů proti Putinově maťušce Rusi, je mrtvý člověk

Byl to skutečně asi ten nejpravděpodobnější výsledek Prigožinovy vzpoury, ať už by se tak stalo v přímé bitvě s ruskými speciálními silami, v krvavém střetu mezi Prigožinovými žoldnéři a Kadyrovovými Čečenci, před popravčí četou či v nějakém bezejmenném lágru ruského gulagu. Co ale v tomto dramatickém příběhu, z něhož dosud známe jen nepatrné detaily, zatímco vše ostatní je zahaleno mlhou války, zůstalo trochu v pozadí, je skutečnost, že nejpozději od stejného okamžiku byl mrtvým člověkem i Vladimir Putin. Tak jako