V Rusku už probíhá občanská válka, očekávám spíš pesimističtější scénáře, říká Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) otevřeně mluví o tom, že v Rusku už dochází k občanské válce. „Pustili se tam do sebe dva zločinci,“ říká v rozhovoru. Vysvětluje také, co současná situace znamená pro Česko i Ukrajinu a proč podle něj Rusko bude v dalších desítkách let představovat bezpečnostní hrozbu.

Jak vnímáte stávající situaci v Rusku?

Z hlediska ministerstva zahraničí situaci v Ruské federaci velmi bedlivě sledujeme. Samozřejmě platí výzva pro české občany, aby necestovali do Ruska, případně aby jeho území opustili, protože tam nejde zajistit bezpečí a naše možnosti z hlediska konzulární pomoci jsou velice omezené.

Vladimir Putin propustil desítky tisíc trestanců z různých táborů. Jsme nyní v situaci, kdy tito vzbouřenci (vagnerovci, pozn. red.) pochopili, že si mohou vybrat mezi tím, jestli budou pozabíjeni na frontě, což se jim nelíbí, nebo se vydat vlastní cestou, proti vedení, což si zvolili. Sám Jevgenij Prigožin pochází z tohoto trestaneckého prostředí (v osmdesátých letech byl v sovětském vězení za různé krádeže, pozn. red.).

Je to velmi destabilizující situace, která potvrzuje závěry, k nimž došlo ministerstvo zahraničí při revizi vztahu s Ruskem. Tedy to, že Rusko bude představovat bezpečnostní hrozbu pro Evropu a pro Česko další desítky let. Těžko říct, jak tato epizoda dopadne. Sledujeme to skutečně hodinu po hodině.

Ministryně obrany Jana Černochová už řekla, že se to jeví jako občanská válka, ruský prezident Vladimir Putin mluví o vzpouře, což naopak Prigožin vyvrací a mluví o pochodu spravedlnosti. Britské ministerstvo obrany mluví o největší bezpečnostní výzvě pro ruský stát v poslední době. Jak to čtete vy?

Rusko se bezpochyby propadá do občanské války. Otázka je, jak se zachová jeho bezpečnostní systém. Rozdělil se