„Ty zrůdy budou zastaveny.“ Prigožin chce svrhnout armádní velení, má prý desetitisíce žoldáků

Vůdce ruské armády žoldáků Jevgenij Prigožin vyhlásil otevřenou válku ministru obrany Sergeji Šojguovi. Ten prý „speciálně přijel do Rostova na Donu, aby nás zničil“. Teď ho hodlají zlikvidovat vagnerovci. V Kyjevě situaci bedlivě sledují. „Křehká Putinova diktatura se zřítila,“ komentuje situaci Kirill Budanov, šéf ukrajinské vojenské rozvědky.

Kreml je od 23. června oficiálně uzavřen pro veřejnost. Ovšem nejdůležitější zprávou v tuto chvíli je to, co vypustil z úst mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov: Putin je obeznámen s tím, co se děje a vše bedlivě sleduje. Za několik minut následovala další zpráva, která je pro orientaci v poněkud zmatené ruské realitě extrémně důležitá: