Vývoj bojů (484. den): Rusové se bojí, že zničení přehrady otevřelo Ukrajincům nové možnosti útoku

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 22. června. Situace na některých místech už může být jiná.

Máte-li rádi geografii, sledovat podrobně válku na Ukrajině může být sice smutné, ale zároveň zajímavé. Fronta se táhne stovky kilometrů, jsou zde přírodní vodní bariéry, na severu lesy, bojuje se o malé vesnice i na české poměry velká města.

Geografie však nemusí být něco neměnného, jak to ukazuje poslední vývoj po výbuchu Kachovské přehrady.

Jeden z důsledků jejího zničení je ten, že kachovský rezervoár vysychá. Jedno z největších říčních jezer v Evropě mělo před útokem plochu přes 2200 čtverečních kilometrů (asi jako dvě třetiny rozlohy Karlovarského kraje), táhlo se 240 kilometrů a jeho šířka se pohybovala od pěti do dvaceti kilometrů. Tvořilo jakousi přírodní bariéru vůči útoku jedné či druhé strany, protože by bylo velmi náročné ho překročit.

Dva týdny po zničení přehrady se ale plocha nádrže zmenšila o 75 procent, podle ukrajinských vědců má asi 500 čtverečních kilometrů. Na mnoha místech jezero vyschlo a z nádrže se fakticky stala řeka, kolem které je množství mělkých jezírek. Dobře to ukazují tato videa:

The #Kakhov reservoir before and after the #Russian attack. pic.twitter.com/thrLKvcSuQ

— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2023