Bez Blažka, bez Pirátů, či naopak s oběma? Podaří-li se Fialovi udržet pětikoalici, bude to zázrak. Ale ty Česko potřebuje

Komentář Martina Fendrycha: Když Petr Fiala po sněmovních volbách 2021 složil pětikoalici, mnozí předpovídali, že vydrží tak rok dva. Problémy, kterým kvůli ruské agresi a s ní spojeným vysokým cenám energií musela vláda v druhém roce své existence operativně čelit, ji stmelily a případné vnitřní spory zatlačily do pozadí. Teď ale premiér čelí hned několika roztržkám a vzájemným obviněním, které soudržnost ohrožují. Musí přitom myslet nejen na to, jak zažehnat současné spory, ale i na to, co bude po příštích volbách.

Menší půtky probíhaly uvnitř vládní pětky všelijaké, ale až jedna vládní strana vystoupila proti ministrovi z jiné. Stranické hlasování Pirátů přijalo ostré usnesení: „Česká pirátská strana konstatuje, že setrvání Pavla Blažka ve funkci ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát České republiky i plnění cílů programového prohlášení vlády ČR.“ Z 514 hlasujících bylo 369 pro, 140 chtělo věc nechat na republikovém výboru a 68 ji chtělo uzavřít bez usnesení.

Tvrzení, že ministr z ODS Blažek „ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát“, je tvrdé. Zní jako výrok opoziční, bojovně naladěné strany. Premiér Fiala tak řeší největší interní karambol v kabinetu.

Sílí i útoky na ministra financí Zbyňka Stanjuru ze stejné strany. Otevřeně kritičtí jsou Starostové a nezávislí. Poslanec Josef Bernard, šéf sněmovního rozpočtového výboru, řekl: „Pan Stanjura to má jistě těžké, ale já už se rozhodl, že nebudeme spoléhat na expertní aparát ministerstva financí, v nějž nemám důvěru.“ I to je dost drsný výrok. „Dohodl jsem se proto s Mojmírem Hamplem, šéfem Národní rozpočtové rady, že si od nich vždy nechám vyhodnotit rizika na příjmech a výdajích, než uděláme jakékoliv závazné hlasování.“

Fiala má celkem jisté „svoje“ Spolu, tedy ODS, lidovce a TOP 09. Naopak názorově nejdál jsou od jeho ODS Piráti. Jistě, mají jen čtyři poslance a tři ministry, ale podle průzkumů jsou stranou s budoucností silně navázanou na mladé lidi. Útok na Blažka sice vypadá jako střet trpaslíka s obrem, ale nemylme se. I když poslanecká váha jsou čtyři poslanci Pirátů ku čtyřiatřiceti ODS, ve volebních preferencí mezi nimi taková propast ani zdaleka nezeje. Podle posledního průzkumu agentury Median má ODS 15 procent, Piráti o 4,5 procenta méně. Další vládní strany se pohybují v rozmezí od čtyř do šesti procent.

Fiala potřebuje všechny

Bude-li Fiala chtít po příštích sněmovních volbách znovu složit vládu – a nic jiného ani chtít nemůže –, pak musí počítat, s kým ji dá dohromady. ANO neoslabuje, v průzkumech mu stále fandí kolem třetiny voličů. Babiš hnutí předělává na pravici typu SPD Tomia Okamury, chce další hlasy. A Fialovi nezbývá než prosazovat šetření, což nikdy nebude populární.

Nutně potřebuje demokratické strany, aby mohl vládnout. A nejde samozřejmě o Fialu, ale o budoucnost Česka. Jestli nás semelou dezinformace a posuneme se někam k Maďarsku, nebo udržíme jakýs takýs demokratický standard. Pokud Fiala uvažuje dopředu, už jistě ví, že po příštích volbách bude potřebovat nejen Spolu, ale opět také STAN a Piráty.

Pod tímto zorným úhlem vypadá souboj o Pavla Blažka jinak. Stojí za to jej hájit? Jistě, Blažek není trestně stíhán, má silnou podporu v ODS; ta ještě posílila po pirátském hlasování. Velká část ODS nemá a neměla Piráty ráda.

Ale zároveň je ministr spravedlnosti častým terčem kritiky. Naposledy kvůli svým dotazům týkajícím se živých kauz, jež vyvolávají dojem střetu zájmů; informace, že Blažek v minulosti získal část utajeného policejního spisu ke kauze, v níž byli stíháni jeho spolustraníci, přičemž podle státní zástupkyně tento únik narušil vyšetřování. Blažek této kritice nedokáže přesvědčivě čelit.

Výhrady proti Blažkovi nevznášejí jen média a Piráti. Jeho pobyt ve vládě kritizovaly už na konce roku 2021 Kverulant a Nadační fond proti korupci. Připomněly Blažkovo angažmá v kauze Diag Human a Stoka. Podle nich by „čelní představitel justice neměl být spojován s korupčními kauzami“. Podobně to vidí kupříkladu Transparency International.

Milion chvilek v březnu zveřejnil zprávu, podle níž Blažek „překročil červenou čáru“. Požadoval jeho odvolání. „Pokud se tak nestane, tlak občanské společnosti bude sílit. Blažek je ve funkci nedůvěryhodný a opět zasahuje do živé brněnské bytové kauzy. Té, která se týká nejen jeho stranických kolegů, ale i jeho samotného.“

Pro úplnost je třeba dodat, že zní i jiné hlasy. Daniel Hůle, vedoucí programu Dluhové poradenství Člověka v tísni, o Blažkovi tweetoval: „Tuší ti, co volají po demisi Pavla Blažka, kdo by jej měl nahradit? Brněnským kauzám nerozumím a nijak je nezpochybňuji, ale v otázce dluhů a exekucí se chová ministr nejférověji od dob Pelikána.“ Na výhradu, že je Blažkova žena exekutorka, Hůle doplnil: „A to je právě to milé překvapení. To, že je jeho žena exekutorka, opravdu z naší zkušenosti nezohledňuje. Jinak by již brutálně navýšil exekutorské tarify atd.“

Nedopustit rozklad

Minulý týden se Fiala sešel s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem a jednali o Blažkovi. V pořadu Co na to premiér na Primě pak premiér řekl: „Domluvili jsme se, že pan ministr Blažek bude připraven kdykoliv jakoukoliv otázku, která se tohoto týká, vyjasnit.“ Bartoš vyjádřil obavy nad mediálním obrazem ministra spravedlnosti. „Ale ministr Blažek neudělal nic, co by jakkoliv mělo oslabit jeho pozici ve vládě,“ tvrdí premiér. O případném konci Pirátů v koalici se nebavili. „To téma opravdu takto nestálo, ani to tak pan předseda Bartoš takto nepostavil,“ řekl Fiala.

Čeho chtěli dosáhnout Piráti, oč šlo pirátské europoslankyni Markétě Gregorové, jež hlasování všech členů strany iniciovala na stranickém fóru? Podle Blažka se chtěla „zviditelnit“. Možná spíš ale dělá, co Piráti slíbili svým voličům. Není jim jedno, když o ministrovi vycházejí v seriózních médiích znepokojivé texty. Jde jim o to, aby „Piráti zůstali Piráty“, jak mi řekl jeden jejich zakládající člen.

Nebo jinak: dost voličů pětikoalice je nyní tím, co dělá vláda, zklamáno. Piráti se snaží tomuto zklamání uniknout.

Nepočítali, že by Fiala Blažka odvolal. Markéta Gregorová v Aréně N řekla: „Podle mě by samozřejmě ideálně měl být výsledkem odchod Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti, ale my se tady bavíme o realistických variantách… Co je teď možné, je nastavit ještě přísnější režim kontroly toho, co on v rámci této živé kauzy může či nemůže dělat, s kým jednat, koho sám interpelovat a podobně… A je to i signál Petru Fialovi, že i Piráti mají jisté červené linie a že pokud se toto bude v budoucnu opakovat, tak je možné, že to způsobí náš odchod z vlády.“

Premiér potřebuje vládu udržet jako celek. Jistě si to uvědomuje: smysl má nedopustit rozklad. – Je to podobné jako s dezinformacemi a působením Ruska na západní státy: Moskvě jde o rozklad, o chaos, o cokoli, co zpochybní důvěru ve stát. Fiala nutně potřebuje posilovat důvěru ve vládu a její konání. Blažka bude krotit. Odchod Pirátů by byl nedobrý signál, i když je teď – třeba při hlasování ve Sněmovně – nutně nepotřebuje.

Ale skutečně je nepotřebuje? Šéfdiplomat, pirát Jan Lipavský patří mezi nejlepší ministry vlády. Dobře si v digitalizaci vede i Bartoš. Koho by za ně Fiala nasadil? Navíc sám asi tuší, že jeho ministr financí nepatří mezi výkvět. Do vlády se schopní lidé moc nehrnou.

Fiala ví, že sestavil křehkou, zároveň však zcela výjimečnou koalici pěti stran, která se pokouší čelit populismu, zčásti i nacionalismu a protievropským a protizápadním tendencím. Udržet koalici by byl cosi jako zázrak, Fiala by tím ukázal, že „dohoda je možná“ dokonce i mezi velmi odlišnými pohledy na stát a politiku, pokud je ve hře demokracie a svoboda. A ta je ve hře čím dál víc.

