„Prigožin za rok a půl rozebral mocenskou vertikálu, kterou Putin budoval téměř čtvrt století,“ říká ruský politolog a někdejší autor Putinových projevů Abbas Galljamov. Situace v Rusku se podle něj dostala do bodu extrémní nestability, takže cokoli, co je pravda dnes, může být zítra jinak. Je prý ale snadné odhadnout směr, kterým se bude revoluce ubírat. „Zjevně směřuje k pádu režimu, ale nelze odhadnout rychlost, jakou se bude vyvíjet,“ myslí si Galljamov, který v současné době žije v Izraeli.

V Rusku všechno spěje k revoluci, je to jen otázka času, říká politolog, který psal projevy Putinovi

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Co o současném ruském režimu vypovídá konflikt mezi Prigožinem a ministerstvem obrany?

Jak moc Vladimira Putina ohrožuje současná nestabilita?

Proč už podle něj v Rusku vlastně probíhá první fáze revoluce?

Jak by tomuto vývoji mohl ještě Putin zabránit?

A za jakých podmínek podle něj začne Západ s Ruskem znovu jednat?

Jak vznikají projevy Vladimira Putina?

Je Putin závislý na Prigožinovi, nebo je Prigožin závislý na Putinovi?

Nyní je zřejmé, že Putin je více závislý na Prigožinovi. Ještě před půl rokem, natož před rokem, to bylo nepředstavitelné. Byly to dvě zcela odlišné úrovně – Putin se vznášel kdesi na nebesích, zatímco Prigožin byl prach pod jeho nohama. Ale situace se radikálně změnila. Putin dramaticky oslabil. Neřekl bych, že se Prigožin pozvedl, ale spíše že Putin se marginalizoval a spadl na jeho úroveň. Putinův osud je zcela závislý na tom, zda se na frontě dostaví nějaký úspěch. Na armádu se již nespoléhá. Nesplnila očekávání, která do ní vkládal, a Prigožin byl efektivnější, než se předpokládalo. Pokud byl dříve Vagner (Galljamomovo označení Prigožina, pozn. překl.) v porovnání s armádou vnímán jako silně druhořadá postava, nyní se ukázal jako jediný, kdo může přinést alespoň nějaké výsledky. Není náhodou, že Putin okamžitě využil dobytí Bachmutu k tomu, aby někoho odměnil, protože nutně potřebuje nějaký úspěch.

Je Putin vůbec ještě prezidentem, kontroluje něco, nebo je vše ponecháno náhodě?

Je nutné pochopit podstatu Putinovy legitimity, která je založena pouze na