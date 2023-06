ANO podle průzkumu drtí konkurenci. V květnu by atakovalo 35 procent

Nejnovější volební model agentury Median ukazuje velmi vysoký zisk pro hnutí ANO. To mezi samostatnými stranami dominantně vede. Vládní koalice by nyní získala, jak ukazuje průzkum, pouze 92 mandátů a ztratila by většinu.