Prezident Petr Pavel svými nedávnými výroky o větší kontrole ruských občanů nadzvedl nejen kremelské propagandisty, ale i opoziční politiky nebo novináře liberálních médií. „Tajné služby nehlídají lidi kvůli národnosti, ale kvůli tomu, že Rusko, přesněji jeho občané, zabíjejí Ukrajince, ničí města a mnozí Rusové to podporují. Kdyby podobnou tezi Pavel pronesl v době míru, pak by výhrady byly oprávněné, teď ale nejsou,“ argumentuje v komentáři Ekaterina Kanakova.

Český prezident poskytl rozsáhlý rozhovor Rádiu Svoboda a v ten samý den ruská veřejnost položila rovnítko mezi Petra Pavla a samotného ďábla. To vše kvůli jednomu kratičkému odstavci: „Domnívám se, že podobně jako v řadě světových konfliktů v minulosti, když je tu probíhající válka, bezpečnostní opatření vůči ruským občanům by měla být přísnější než v normální době. Takže všichni ruští občané žijící v západních zemích by měli být sledováni mnohem více než dříve. Jsou totiž občany státu, který vede agresivní válku. Těchto lidí mi může být líto, ale zároveň, když se podíváme zpět do doby, kdy začala druhá světová válka, celá japonská populace žijící ve Spojených státech byla také pod přísným dohledem. To je prostě cena za válku.“

V návaznosti na paralelu, kterou český prezident zmínil, začala ruská média uvádět historické odkazy nebo poznámky redakce – během druhé světové války americké úřady internovaly nejméně 125 000 lidí japonského původu, včetně desítek tisíc amerických občanů, ve „vojenských relokačních centrech“, která dnes mnozí nazývají koncentračními tábory. Od roku 1948 USA vyplácely přeživším z táborů odškodné a koncem 80. let se jim oficiálně omluvily.

Mluvčí Petra Pavla po rozhovoru dodala, že „prezident v žádném případě neměl na mysli internaci nebo jakékoli pronásledování“ ruských občanů.

Na samém počátku to vypadalo jako jasná věc: