Jenom hračka? Panenka Barbie je už přes 60 let vším, čím ženy zrovna (ne)chtějí být

V červenci půjde do kin očekávaný film režisérky Grety Gerwig, který si za svou hlavní hrdinku a inspiraci bere ikonickou panenku Barbie. Masivní PR kampaň, která film provází, slibuje feministickou perspektivu a neuvěřitelný set-design. Ten si hraje také s více než šedesátiletou historií panenky, která změnila náš pohled na to, s čím a na co by si malé (nejen) holčičky měly hrát.

První Barbie spatřila světlo světa v roce 1959. Mattel, firma na výrobu plastů, která začínala rámečky a postupně přidávala do svého sortimentu hračky, už v té době měla v čele manžele Handlerovy.

Právě Ruth Handler s nápadem na panenku, která bude vypadat jako dospělá žena, přišla. Vnukla jí ho její dcera Barbara, po které se ostatně Barbie jmenuje.

Do té doby měly panenky pro dívky podobu miminek s jediným cílem – od dětství v nich pěstovat mateřské schopnosti. Ruth Handler ovšem vypozorovala, že si její dcera nejraději hraje s papírovými „oblékačkami“ – vystřihovacími panenkami se sadou oblečení, které se dá různě kombinovat.

Proč nemít panenku na oblékání také trojrozměrnou? řekla si tehdy Ruth Handler. Na jednu takovou narazila během dovolené v Evropě a nechala se inspirovat. Koncept první Barbie tak byl jasný – měl firmě vydělat především díky oblečkům, které si k ní měli zákazníci kupovat.

Panenka tehdy stála dva dolary padesát a jeden set oblečků o dolar víc. I proto byla první barbína pouze v maličkém overalu – zbytek jste si měli dokoupit extra.

Panenka tvarů dospělé ženy vycházela z tzv. fashion dolls, tedy panenek, které se už dávno předtím používaly v prostředí módních salonů. Sloužily jako vzorníky nabízeného sortimentu, které se posílaly zákaznictvu, než je plně nahradily živé manekýny.

Módní ikona Barbie

Barbie je tak od svých začátků spojená s módou. Z módního prostředí vycházela a není náhodou, že první povolání, kterému se Barbie věnovala, byla právě manekýna.

A když se podíváme na historii barbín pouze očima módy, zafunguje jako fascinující časová kapsle.

Už 64 let Barbie uchovává ducha doby především ve svých outfitech vyvedených do nejmenších detailů. Návrhářky pracující pro Mattel dokonce jezdily na evropské týdny módy, aby nasály, co se bude nosit, a co nejrychleji to převedly do panenkovského šatníku v zámoří.

Samozřejmě že šatník hračky snesl kolikrát i více nadsázky a stylizace než ten lidský. Barbie je sice od začátku přece jen hračkou pro děti, nicméně co se oblečení a doplňků týče, také dost sofistikovanou hračkou vypiplanou do nejmenších detailů.

Německá zlatokopka Bild Lilly

Jakousi „duchovní máti“ Barbie byla Bild Lilly. Německá panenka, která vznikla na motivy komiksového stripu v magazínu Bild. Štíhlá blondýna s úzkým pasem přesně podle dobového ideálu krásy, která v poválečných letech bavila německé čtenářstvo.

Šlo o stereotypní obraz zlatokopky, která dráždila svými ženskými tvary a uvolněnou morálkou. Tahle komiksová panenka nebyla určená dětem, kupovali si ji především muži (třeba jako lechtivý dárek na rozlučky se svobodou nebo coby sexuální