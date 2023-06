Co všechno člověk neudělá pro lásku, i když už mu dávno není třicet. Vychází román o svobodě být sám sebou.

Kolik tváří má svoboda

Křehká, důmyslně propracovaná a lidsky vyzrálá prvotina sicilského spisovatele Mattii Correnteho na téma manželské lásky, rodinných vztahů a svobody být sám sebou – Annin útěk –, která si v loňském roce získala srdce italských čtenářů i literárních kritiků, právě vychází v českém překladu.

Skrytý lovec příběhů

Mattia Corrente, narozený v roce 1987 v provincii Messina na Sicílii, se možná stal literárním objevem roku 2022, ale ve skutečnosti už léta píše pro přední italská nakladatelství jako „ghostwriter“, tedy nikoli pod svým jménem. Žádný div, jak zkušeně jeho rukopis působí.

Co všechno člověk neudělá pro lásku

Jak napovídá název románu Annin útěk, jeho ústředním motivem je odchod hlavní hrdinky. Překvapivé však je, že Anna přes padesát let žila ve zdánlivě šťastném manželství po boku svého muže Severina. Jednoho dne si však vezme své osobní věci a bez vysvětlení zmizí. Přitom nejde o útěk z rozhádaného vztahu nebo snad o nevěru. Seve je zaskočený, ale odhodlaný vydat se ji hledat. „Co všechno člověk neudělá pro lásku, i když už mu dávno není třicet. Není to zvláštní, Anno? Zrovna teď, když naše láska zestárla a já věřil, že je v bezpečí. Zrovna teď od tohohle starce žádáš další zkoušku?“ A tak po roce vyrazí osmdesátiletý Severino z ostrova Stromboli na cestu po Sicílii a hledá manželku na místech, kde spolu kdy žili. Jako by se vracel v čase, ze vzpomínek se mu kousek po kousku vynořuje začátek jejich vztahu, klíčové okamžiky jejich manželství i přehlédnuté indicie, svědčící o tom, jak málo svou ženu znal.

Pravda skládaná z dílků

Severinův pohled ale odhaluje jen určité výseky z celého příběhu. Chybějící části doplňují kapitoly o Anně a deníkové záznamy Annina milovaného otce Peppeho, který před lety svou rodinu opustil. A je stále zřejmější, jak zásadní dopad to mělo na jeho nejbližší. Mattia Corrente umně splétá tříhlasé vyprávění v různých časových rovinách, v němž má každá drobnost své místo. Skutečnost se vyjevuje po kouskách, nenápadný detail se vzápětí stává základním kamenem nové pravdy, stejně jako se to stává v životě. Jedna událost je tak nahlížená z různých stran a pokaždé v jiném rozlišení, dokud nezapadne na své místo jako v mozaice.

Cesty, po nichž jsme se nevydali

Hlavním tématem Annina útěku je otázka svobody být sám sebou. „Anna musí dělat jen to, co se Anně chce, Anna je svobodná,“ učí Peppe dceru. V šedesátých letech minulého století na Sicílii něco převratného. Jenže jí také dost brzy dá na vlastní kůži prožít, jak zraňující umí být svoboda jedince pro jeho nebližší. A tak se Anna danostem svého života (dcera, manželka, matka) odváží vzepřít až na jeho konci. Její odchod se stává katalyzátorem změn nejen pro ni, ale i pro Severina.

Jak píše Sára Rodová v doslovu ke svému skvělému překladu knihy: „Z hledání Anny se pro Seveho pomalu stává hledání sebe samého po Anně.“

Tahle země je pro starý

Zdaleka ne vedlejší roli hraje Sicílie a její obyvatelé. Severino jezdí z místa na místo, vnímá rozdíly mezi starou a novou dobou, všímá si světla, barev, vůní i pachů. Jeho Sicílie je někdy až poeticky krásná, jinde zase syrově všední a autentická. Co je ovšem na Seveho putování nejkouzelnější, jsou lidé – mladí i staří, Severin se všemi navazuje hovor, se starými si dá likér, s mladými si zahraje partičku briscoly, jako by nic nebylo přirozenějšího než vřelý lidský kontakt. Severinova cesta končí tam, kde začala, ale nic už není stejné…

Annin útěk se čte rychle, ale jistě ho ocení čtenáři, kteří nespěchají. Na malém prostoru totiž zlehka zachycuje hlubokou sondu do duše i intimitu rodinných vztahů. A velkoryse se přitom rozmachuje přes několik desetiletí.

