Vyrostla jsem v tom, že docela hezky zpívám, o talentu řeč nebyla, říká Emma Smetana. Teď má duet s Richardem Müllerem

Proč na písni Tahle jedna vteřina Emma Smetana nespolupracovala se svým partnerem Jordanem Hajem, proč si nic nedělá z toho, že je pro hodně Čechů prostě „moc“, a kde jsou interpreti duetu nejzranitelnější, prozradili v rozhovoru s Deníkem N.

V rozhovoru se dočtete:

Proč má Emma Smetana pocit, že má hlas kuňky.

Proč její otec nechtěl, aby se věnoval hudbě.

Proč už si Richard Müller už nepíše texty sám.

Proč o sobě Emma Smetana říká, že je Disney dítě.

Proč je součástí její práce Instagram.

A jaké byly důležité vteřiny v životech Emmy a Richarda.

Emma Smetana o vzniku duetu s Richardem Müllerem „Před necelými patnácti lety, v srpnu 2008, jsem Jordyho znala asi týden a tajně ho milovala už pár hodin, když najednou vytáhl kytaru a zahrál písničku V přesýpacích hodinách, kterou někdy o rok dřív napsal během rozchodu se svou tehdejší holkou z Izraele,“ píše Emma Smetana v promo materiálech k písničce. „Rozsekalo mě to fatálně, stvrdilo to můj dojem, že ten člověk s vizáží Aladina a humorem Kaisera je génius, a od toho večera jsme spolu. Sem tam ho nutím to někde někomu předvést, ale nikdy se k tomu moc nemá. A tak jsem mu ten nádhernej text prostě čmajzla, zhudebnila ho po disneyovsku a donutila ho dopsat text do refrénu. Vznikla Tahle jedna vteřina. Moje první písnička v češtině. Duet, na který mi k mému úžasu kývl Richard Müller. A zároveň ústřední píseň k novému seriálu TV Prima Eliška a Damián, kde hraju Elišku.“

K písničce Tahle jedna vteřina jste novinářům poslala její stručný příběh, je pro vás, Emmo, velmi osobní. Zeptám se tedy Richarda, o čem ta píseň je? Přesněji, o čem je ta písnička pro vás?

Richard Müller: Dobrá je ta obecná otázka. O čem je ta písnička? Osobně si totiž myslím, že úplně všechny písničky, ale úplně všechny, jsou o lásce.

Láska mezi mužem a ženou, mužem a mužem, ženou a ženou, mužem a jeho drogou… Vždycky je o lásce. A toto je stejný případ.

Je v ní něco, co zabrnkalo o přímo na vaši strunu? Něco, co se vás dotklo?

Richard: Co se textu týká, ani ne, ale na mou strunu zabrnkala Emmuščina interpretace. Říkal jsem si taky, že je velká škoda takovéto zpěvačky jen pro český trh.

Emma: Já se nad tím zamyslím. Kde já mohla bejt? (smích)

Richard: Pak jsem byl zaskočený skutečností, že tohle je její vůbec první česky zpívaná písnička.

Emma: Já jsem si češtinu schovávala tady pro Richarda.

Ten text napsal před mnoha lety váš partner Jordan Haj, se kterým už jste natočila několik desek, zpíváte spolu. Proč jste spolu nenazpívali i tuhle písničku?

Emma: Protože mě to dodneška nenapadlo. Vážně. Přistihla jsem se při té myšlence až dnes při předchozím rozhovoru.

Je to asi zvláštní, ale mám nás dva asi zažité jako anglofonní duo, nenapadlo mě, že bychom to v češtině mohli zpívat spolu. A myslím, že to dopadlo, jak nejlíp mohlo.

Takže teď položím otázku, která během dnešního dne, kdy jste měli sérii rozhovorů, zcela určitě ještě ani jednou nezazněla: Proč jste si vybrala Richarda?

Emma: Konečně se někdo zeptal! (směje se) Sama ze svého zpěvu zas tak unešená nejsem, myslím si o sobě, že jsem taková kuňka. Věděla jsem, že tahle písnička musí být duet a že by si zasloužila maximální hlasový kontrast mezi kuňkou lomítko vílou…

Víla zní trošku lépe než kuňka…

Emma: Dobře. Tak víla. Richarda jsem si vybrala proto, že jsem ten svůj víloidní hlásek chtěla doplnit o něco opravdu solidního, silného, kontrastujícího, barevného, vyspělého, zkušeného, charismatického, testosteronového.

A upřímně řečeno, když si člověk tohle zadá do vnitřního filtru a spustí vyhledávač, jiné jméno než Richard Müller mu nevygeneruje.

Bylo to rychlé „ano“, Richarde?

Richard: Ano. Ono je důležité, jestli písnička chytí. Když chytí, není už nad čím spekulovat, nedejbože nad tím, jestli to bude, nebo nebude hit.

Oběma je nám to víceméně lhostejné, důležitý je výsledek a ten je podle mě velmi dobrý. Přesvědčovat třeba někoho, že by z toho měl být hit, je nemorální a zbytečné.

Emma: To by byl příjemný vedlejší efekt.

Hit se moc nedá předpovědět…

Emma: Jo. Bylo by to hezký, ale dělat píseň tak, aby BYLA hit, to je konec kreativy a nadšení, protože devět písniček z deseti se hitem nestane.

Jak jste zmínila tu kuňku. Až mě to zarazilo. Je to nějaká vnější skromnost, legrace, nebo opravdu váš vnitřní pocit, že máte hlas „kuňky“?

Emma: To se