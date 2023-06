live! Sem out of ofic takže… se stim smiř!

„Dřu na nedření.“

„Ahoj & dobrý den! Zrovna se nořím do klidného moře dovolenkových myšlenek. Až se z moře vynořím, dám si kafe a napíšu!!“

„Nejsem zrovna v kanclu a práci, this is an out of office email, that is for sure. Ale nic neni ztracený. Možná je dokonce dobře, že tady nejsem!“

Přípravy na letní dovolenou v dnešní době doprovází i jeden nenápadný čin: sestavení automatické odpovědi pro vaši e-mailovou schránku. S tím může zájemcům čerstvě pomoci projekt Automatická odpověď, který chce dostat trochu umění a emocí do oblasti mezilidské komunikace, jež bývá věcná a odosobněná.

Zapojilo se do něj přes třicet českých spisovatelek, spisovatelů, básnířek, básníků, ilustrátorek a ilustrátorů. Najdete tu tak k volnému stažení třeba díla spisovatelek Petry Hůlové, Petry Soukupové, Adély Knapové a Veroniky Bendové, spisovatelů Jaroslava Rudiše, Jana Němce,