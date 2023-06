Válečný účet pro Rusko. Unie hledá cestu, jak předat Ukrajině peníze od agresora

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Evropská komise hledá cesty, jak zapojit do obnovy Ruskem zdevastované Ukrajiny ruské peníze. Základní obrysy takového plánu včera v Londýně představila předsedkyně Komise Ursula von der Leyen.

Podle von der Leyen by Unie mohla využít výnosy z ruského majetku, který krátce po loňském napadení Ukrajiny sedmadvacítka zmrazila nebo zablokovala. Klíčový nástroj by měl směřovat ke stovkám miliard eur ze zahraničních rezerv ruské centrální banky, které jsou nyní pod evropskými sankcemi.

V praxi by se mělo stát to, že Unie využije výnosů z 200 miliard eur a poskytne je na nezbytnou obnovu Ukrajiny. Podle serveru Politico, který o oznámení Ursuly von der Leyen informoval, by Komise chtěla s příslušným návrhem přijít ještě před letními prázdninami.

Návrh by podle zmíněného webu mohl jít dvěma různými cestami:

První z nich je investovat ruské peníze a profit věnovat Ukrajině.

Druhou cestou je zdanit neočekávané zisky, kterých dosahují držitelé aktiv. Tato možnost by podle Politica mohla být snáze průchozí právně i politicky.

Zástupci členských států i Komise říkají, že navržený princip je správný a Rusko jako agresor se má a musí na obnově Ukrajiny podílet. Problém ovšem nastává s právní proveditelností. Deníku N ho dnes v Bruselu popsala místopředsedkyně Komise Věra Jourová.

„Je to věc, která je právně hodně problematická. A to nejenom