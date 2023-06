Vzala batoh a vyrazila na Slovensko do osad. Celý život se pak snažila, aby společnost pochopila Romy a oni sami sebe

Vyrůstala jako nejstarší ze tří sourozenců v rodině pražského advokáta. V dostatku a – jak vzpomínal její bratr – „považovaná za geniální dítě, intelektuála“. Dobře se učila, každou volnou chvíli si četla. Po válce se stala skautkou, vychodila gymnázium a po něm nastoupila v Praze na filozofickou fakultu. Vždycky jí šly jazyky, od dětství němčina a angličtina, později přidala francouzštinu a ruštinu. V seminářích Orientálního ústavu nakonec zjistila, že ji do sebe vtahují i řeči z končin momentálně tak vzdálených, až nedostupných: hindustánština, bengálština, tamilština.

Když fakultu v roce 1956 dokončila, měla už v sobě kromě těch jazyků z indické kultury i mnoho dalšího. Na celý život si odtamtud odnesla víru v indické bohy a převtělování. Naučila se praktikovat jógu, stala se vegetariánkou, vyznávala filozofii nenásilí. Vědělo se o ní, že kdesi ve světě má svého guru, s nímž udržuje kontakty. Lidé, kteří ji potkali poprvé, ji často považovali za Romku nebo Indku a nedokázali pochopit, odkud se s takovou duchovní výbavou objevila ve střední Evropě.

Nohama ale stála pevně na zemi, v padesátých letech by to ani jinak nešlo. Jejího otce hned po únoru 1948 z advokacie vyhodili a jako spoustu jiných intelektuálů ho poslali fárat do kladenských dolů. Paradoxně se tam ocitl skoro ve stejném prostředí, do kterého v téže době začala pronikat i jeho dcera; ta z pozice