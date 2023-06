Česko-slovenské slovo týdne: tužka vs. ceruzka

grafika

Pár slov o slově tužka

Každé slovo má svou historii, svůj osud, ale jen málokteré se může pyšnit tím, že je znám jeho autor. A nejde jen o robota od Josefa Čapka.

Vezměme si třeba takové slovo tužka. Víme, že ho poprvé použil Karel Slavoj Amerling roku 1836 v Časopise Českého museum, kde napsal: „malba tužková (pastell), kdež barevných tužek upotřebiti se dá.“

Následně se tužky chopil i Josef Jungmann a ve IV. díle svého Slovníku z roku 1838 uvádí: „Odtud mohl by Bleistift nazvati se tužka, an olůvko nevlastně dle německého těsně tvořeno.“ A pak už se slovo tužka mohlo začít vesele šířit.

Ovšem ještě roku 1849 cítil Josef Kajetán Tyl potřebu uvést za něj do závorky vysvětlení pomocí výrazu plavajz. Ale časy se mění a přiznejme se, kdopak z nás dnes ví, co to ten plavajz vlastně je. (Zato Rychlými šípy odkojení jedinci si jistě vzpomenou na invektivu ty plavajzníku!)

Stejně jako vznikají nová slova, rodí se i nové frazémy – a právě tužka figuruje v jednom z těch novějších. Řekneme-li o někom, že není nejostřejší tužka v penále, s úsměvem a vcelku jemně naznačujeme, že není zrovna nejbystřejší.

Dříve bychom možná prohlásili něco o dávání shůry a apatyce nebo o vtipné kaši, ale v současnosti chodíme do lékárny a moc kaší taky nespořádáme, takže tužka v penále svou aktuálností snadno vyhrává.

Aspoň do té doby, než stará dobrá tužka definitivně ustoupí datlování do mobilů a klávesnic, případně jiným moderním výdobytkům.

Češka o slově ceruzka

Udělala jsem si malý průzkum ve svém okolí. Ukázalo se, že lidé, kteří větší nebo menší část svého života prožili v Československu, stále ještě rozumí leckterým slovenským slovům.

Vědí, co je ťava nebo čučoriedka. Jsou si jistí, že morčacie mäso není z morčat. A dokonce se vyznají v zamotaném vztahu kapusty, zelí a kelu.

Ale ceruzka jim povětšinou byla záhadou. I proto připravujeme tento seriál – k osvěžení naší někdejší kolektivní paměti.

Martina Waclawičová, bohemistka věnující se zejména mluvené češtině a dialektologii.