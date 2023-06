Pointa N: ČT se tak moc brání tlakům zvenku, až zapomněla řešit problémy uvnitř

Dnešní dění vybrala a okomentovala Dominika Píhová. O Istanbulské úmluvě píše Tobiáš Pospíchal.

(Ne)řešení České televize

Před několika měsíci jsme se s kolegyní Karolínou Klinkovou ponořily do dění v České televizi, konkrétně ve dvou z jejích nejsledovanějších publicistických pořadů. Vedlo nás k tomu to samé, co mnohé další novináře: dva podněty upozorňující na chování nadřízených k podřízeným, které na sebe recipročně podali tehdy ještě šéf reportážní publicistiky a dramaturg Reportérů ČT Marek Wollner a jeho kolegyně ze 168 hodin Nora Fridrichová.

Během pěti měsíců jsme mluvily s několika desítkami lidí, kteří mají s ČT pracovní zkušenost – ať už jde o členy zmiňovaných redakcí, Wollnera a Fridrichovou, nebo další vedoucí pracovníky, na které se nespokojení spolupracovníci a zaměstnanci obraceli už v minulosti.

První schůzka k tématu proběhla na začátku ledna, poslední v polovině června. Z každé z nich jsme se vracely s o něco větším pochopením situace v ČT, přibývalo ale také otázek na samotnou instituci. Naše diktafony po tom všem hlásily přes 30 hodin nahrávek na záznam a počet znaků v přepisech rozhovorů lehce přesáhl 900 tisíc, což se rovná asi 500 normostranám.

Výsledkem je série textů, která odkrývá zkušenosti z obou redakcí, zkoumá ale také otazníky systémového charakteru, které za sebou interní řešení ČT zanechalo. Zachycuje i pachuť, jakou si z toho všeho lidé, kteří v institucionální řešení vložili důvěru, odnáší. Samotné chování dvojice novinářů je totiž jen střípkem celého příběhu.

Dění na Kavčích horách rozproudilo debatu o tom, co si ještě šéf nebo šéfka mohou k podřízeným dovolit, jaké chování vůči ženám je v instituci považováno za přijatelné i co všechno mohlo být vedením České televize – ať už kvůli loajalitě ke značce, nepochopení závažnosti sdělení, či pouhé lhostejnosti – roky přehlíženo.

