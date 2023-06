Gregorová: Pokud Výborný odmítne legalizaci konopí, neměli bychom setrvávat ve vládě

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová kritizovala lidoveckého kandidáta na ministra zemědělství Miroslava Výborného kvůli legalizaci konopí. Výborný po své nominaci řekl, že by legalizace zatížila státní rozpočet. Podle Gregorové jde o stěžejní pirátské téma, kterým by strana měla podmínit setrvání ve vládě. V Aréně N europoslankyně odmítla, že by se chtěla zviditelnit hlasováním, ve kterém Piráti označili ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) za ohrožení důvěry ve spravedlnost. Nabízíme zkrácený přepis rozhovoru, celý podcast je k dispozici na webu Deníku N a v podcastových platformách.

Nač se v podcastu také ptáme?

Nedostala europoslankyně vedení své strany do slepé uličky výsledkem hlasování o Blažkovi?

Co by měl podle ní teď dělat Ivan Bartoš?

Jaké řešení by mělo být pro Piráty přijatelné?

Nechtěla se jen zviditelnit před soubojem o první místo na pirátské kandidátce pro eurovolby?

Je pro Piráty legalizace konopí tak zásadní, že by měli opustit koalici, pokud neprojde?

Co si myslí o dohodě o migraci, která se zřejmě stane hlavním tématem kampaně před eurovolbami?

Proč jste vyvolala hlasování o Blažkovi?

Vycházely nové a nové články týkající se kroků pana Blažka a mně to od února, kdy začaly vycházet první články ohledně jeho možného střetu zájmů, přišlo jako bod zlomu, kdy už bychom se měli jako strana pobavit o tom, jak na to chceme reagovat. Slýchám hodně argumentů typu „ale vždyť jste věděli, co je Pavel Blažek zač, když jste vstupovali do vlády“. Ano, tehdy jsme měli nějaké výhrady a také jsme je komunikovali, nicméně od té doby došlo k mnoha novým odhalením, a tak je velice rozumné to přediskutovat.

Konkrétně je řeč o článcích serveru Seznam Zprávy o tom, jak se Pavel Blažek zajímal o vyšetřování brněnské bytové kauzy?

Ano, přesně tak. Pavel Blažek podával bezprecedentní množství žádostí na živou kauzu a obhajoval je interpelacemi od svých kolegů z ODS a podobně. To jsou kroky, které si ve své pozici prostě nemůže dovolit.

Váš předseda a ministr Ivan Bartoš řekl, že o výsledku hlasování bude mluvit s premiérem Petrem Fialou. Co by podle vás mělo být výsledkem tohoto jednání?

Ideálně by měl být výsledkem odchod Pavla Blažka z pozice ministra spravedlnosti, ale my se tady, předpokládám, bavíme o realistických variantách. A jak jsem zaznamenala, Petr Fiala se již za Pavla Blažka postavil. Jeho volba. Co je teď realisticky možné, je nastavit ještě přísnější režim kontroly toho, co Blažek v rámci této živé kauzy může či nemůže dělat, s kým jednat, koho sám interpelovat a podobně.

A zároveň se domnívám, že ještě ne všechno bylo uspokojivě zodpovězeno. Očekávala bych tedy, že z těch jednání budou vyplývat i další odpovědi. A samozřejmě je to i signál Petru Fialovi, že i Piráti mají jisté červené linie, a že pokud se toto bude v budoucnu opakovat, je možné, že to způsobí náš odchod z vlády.

Nedostala jste kolegy do slepé uličky?

Nemyslím si. Myslím si, že jsem je naopak podpořila v jejich pozici. Řekněme si na rovinu, že pokud chceme prosazovat pirátský program v této vládě, která nás technicky vzato